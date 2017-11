Tóc Tiên mặc sexy, đọ vẻ nóng bỏng cùng Mỹ Tâm

Chủ Nhật, ngày 12/11/2017 10:19 AM (GMT+7)

Tối 11/11, một đêm nhạc hoành tráng, thu hút hơn 40.000 khán giả đã được diễn ra tại SVĐ Quân khu 7, với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi,...

Là nghệ sĩ vedette xuất hiện trong buổi diễn vừa qua, “hoạ mi tóc nâu” đã khiến cả khán đài bùng nổ khi mang đến ca khúc Đừng hỏi em phiên bản remix và hát nhảy cực sung trên sân khấu.

Ngay sau tiết mục này, nữ ca sĩ lại khiến khán giả mắt tròn, mắt dẹt khi thay đồ cực nhanh, chưa đầy 10 giây đã lột xác từ hình ảnh kín đáo thành hình tượng sexy, quyến rũ với váy tua rua vàng đồng. Mỹ Tâm đã mang đến liên khúc Chuyện như bắt đầu và Đâu chỉ riêng em được phối theo phong cách sôi động.

Tóc Tiên cũng nóng bỏng, sexy không kém đàn chị khi diện cây đồ đỏ rực, mở màn chương trình với bản mash-up I am in love, Ngày mai, Walk away.

Nữ ca sĩ khiến người xem phát cuồng vì quá cuốn hút trên sân khấu tối qua.

Đông Nhi tiếp lửa chương trình, khiến khán giả đứng ngồi không yên khi vừa hát, vừa khoe vũ đạo điêu luyện qua ca khúc On top và Bad boy.

Noo Phước Thịnh khiến gần 40.000 khán giả phát cuồng với 3 ca khúc Wanna say I love, Tôi là một ngôi sao và Mình thích thì mình yêu thôi.

Đặc biệt trong số đó là màn kết hợp bất ngờ của những tên tuổi được nhiều bạn trẻ yêu thích như Soobin Hoàng Sơn và Lê Hiếu qua ca khúc Ngày mai em đi, Vài lần đón đưa.

Trúc Nhân tiếp nối chương trình với bản hit Thật bất ngờ, Ngồi hát đỡ buồn.