Toát mồ hôi với sân khấu trên không siêu đỉnh của Lady Gaga

Màn biểu diễn cực đỉnh của Lady Gaga

Màn biểu diễn của Lady Gaga tại Super Bowl Halftime Show 2017 kéo dài 13 phút, với những bản hit đã gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ cá tính này.

Mở đầu, Lady Gaga tại nơi cao nhất của sân vận động NRG để biểu diễn hai ca khúc God Bless America và This Land Is Your Land. Hiệu ứng từ ánh đèn led khiến Lady Gaga như đang biểu diễn giữa một bầu trời đầy sao.

Rồi đột ngột, cô nàng quái chiêu của nước Mỹ rơi thẳng xuống sân khấu giữa sân vận động và biểu diễn một tiết mục kéo dài tới 13 phút với đủ các bản hit trong album The Fame từ năm 2008 cũng như các đĩa đơn Just Dance, Poker Face.

Giây phút Lady Gaga bay từ trên không xuống

7 ca khúc đã được Lady Gaga biểu diễn một hơi không ngừng nghỉ. Sân khấu Super Bowl Halftime Show cũng được thiết kế hoành tráng và liền mạch để phần biểu diễn của Lady Gaga thêm trọn vẹn.

Xen giữa những ca khúc sôi động cùng vũ đoàn là những bài hát lắng đọng được nữ ca sĩ biểu diễn solo bên cạnh đàn piano.

Sân khấu 13 phút hoành tráng của Lady Gaga

Những hiệu ứng trong tiết mục đã khiến khán giả gần như phát cuồng vì Lady Gaga. Hệ thống âm thanh hoành tráng cùng các hiệu ứng pháo sáng đã để lại cho Lady Gaga một không khí cuồng nhiệt và vô cùng sôi động. Đặc biệt là những khoảnh khắc nữ ca sĩ bay lượn trên không trung đầy hấp dẫn khiến khán giả thót tim.

Bắt đầu từ God Bless America và This Land Is Your Land rồi đến Poke Face, Born This Way, Telephone...từng ca khúc gắn liền với tên tuổi của Lady Gaga đều được cô tái hiện trên một sân khấu hoành tráng bậc nhất này.