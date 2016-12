Thùy Chi gây xúc động với ca khúc về tình cha con

Bên cạnh những tình huống hài thú vị, Ba vợ cưới vợ ba còn tạo điểm nhấn về tình cảm gia đình. Trong đó, bản nhạc phim Cha và con gái vang lên trong phim đầy cảm xúc do ca sĩ Thùy Chi thể hiện.

Những hình ảnh cảm động về tình cha con trong bộ phim hài "Ba vợ cưới vợ ba"

Là một bộ phim hài vui nhộn, thế nhưng Đạo diễn Eric Hải đã khéo léo lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình trong phim để gửi gắm đến khán giả. Đó là tình thương lớn lao của ông ngoại Năm Nhẹp (Hoài Linh thể hiện) dành cho cô cháu gái duy nhất (Hoàng Oanh diễn xuất), là câu chuyện xúc động về người cha (do Quang Minh đóng) đã âm thầm hi sinh hạnh phúc riêng của mình để chăm lo, vun vén cho tương lai của con gái (Khánh My thể hiện). Trong đó có những phân đoạn để khắc hoạ tình phụ tử thiêng liêng, trên nền âm nhạc da diết và khắc khoải của ca khúc Cha và con gái.

Ca khúc này do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết với những ca từ như tiếng nói từ trái tim của cô con gái gửi đến người cha thân thương. Cha và con gái gợi lại ký ức về những ngày ấu thơ được cha đưa đón, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, đến lúc trưởng thành vẫn luôn có hình bóng người cha dõi theo.

Biết bao tình thương, sự yên bình cha dành cho con nhưng trong lòng luôn che dấu một nỗi lo sợ đến một ngày tỉnh giấc cha không còn nữa, không còn ai bên cạnh để bảo vệ, vỗ về và “chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường…” Những ca từ giản dị nhưng nao lòng qua giọng hát cao vút của nữ ca sĩ Thuỳ Chi càng khiến người nghe thổn thức.

Giọng hát cao vút của Thùy Chi dễ gây xúc động cho người nghe nhớ về gia đình

Bộ phim Ba vợ cưới vợ ba với sự tham gia của các diễn viên: Hoài Linh, Quang Minh, Hoàng Oanh, Khánh My, Vũ Tuấn Việt... đang được chiếu ở các rạp.

Ca khúc "Cha và con gái"