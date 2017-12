Nhân dịp Giáng sinh và chuẩn bị đón chào năm mới 2018, Sao mai Thu Hằng phát hành MV Thư gửi Santa Claus với những bản nhạc nổi tiếng. Trong đó, có các ca khúc Last Chritmas mà Ariana Grande từng trình bày, Jingle Bell Rock do Hilary Duff và Auld Lang Syne phiên bản do Mariah Carey thể hiện. Thu Hằng đã chọn những giai điệu phù hợp để tạo nên một bản mashup chứa đầy tâm sự của một cô gái FA trong mùa Noel.

Cô nàng FA Thu Hằng quyến rũ trong sản phẩm mới.

Với MV Thư gửi Santa Claus, lần đầu tiên Thu Hằng trổ tài hát nhạc ngoại, đây cũng là điều lạ đối với một ca sĩ dòng nhạc dân gian. Tuy nhiên, Thu Hằng không ngại thử sức mình, cô muốn được “trẻ hoá” hình ảnh ca sĩ hát dòng nhạc dân gian mà khán giả thường ấn tượng trong suy nghĩ là mặc áo dài và hát nhạc truyền thống.

Thư gửi Santa Claus kể về câu chuyện một cô nàng cô đơn trong mùa Noel, khi không khí giáng sinh đến, cô nhớ đến chuyện tình yêu đã qua ở mùa Noel trước, nhớ những ấm áp khi có đôi. Chào đón một năm mới tới, nỗi cô đơn lại càng lớn hơn, tràn về khắp căn phòng đã lưu dấu bao kỷ niệm, cô gái đã viết cho ông già Noel một lá thư với nội dung: “Con cô đơn quá, ông hãy gửi đến cho con một anh người yêu”. Và, cuối cùng cô đã nhận được thư của ông già Noel gửi đến, mở lá thư ra đọc, cô đã mỉm cười và lập tức vui vẻ trở lại, lấy lại năng lượng tràn đầy bước ra phố đón năm mới, đón những niềm tin mới.

Tạo hình Sao mai Thu Hằng trong MV Last Christmas.

Thu Hằng chia sẻ, trong những dịp đón giáng sinh, năm mới, người ta thường hướng đến những điều ấm áp, nhưng cũng vì thế nên những nỗi cô đơn càng đầy thêm, cô muốn “an ủi” những người đang cô đơn và mong mỗi người tìm được niềm vui của riêng mình để cùng đón năm mới thật vui tươi, hạnh phúc, cùng đón chờ những điều tuyệt vời hơn quên đi những ký ức buồn.

Với bối cảnh được thực hiện trong căn nhà ấm sực hình ảnh Giáng sinh, Thu Hằng muốn nhấn mạnh vào tâm tư của cô gái trước những nỗi niềm đón năm mới một mình. Diễn viên trẻ Đoàn Mạnh Hoàng vào vai người yêu cũ của Thu Hằng rất “ngọt”, dù vừa mới gặp nhau tại dự án nhưng cả hai đã phối hợp ăn ý, tình cảm.

Không chỉ hát một phần ca khúc Last Christmas mà Ariana Grande đã thể hiện, Thu Hằng còn có tạo hình trong MV được cho là rất giống nữ ca sĩ người Mỹ. Ariana Grande cũng là ca sĩ mà Thu Hằng yêu thích bởi phong cách trẻ trung, tươi sáng. Tuy nhiên, Thu Hằng khẳng định, cô không cố tình tạo hình giống Ariana Grande, mà từ trước tới nay, vẫn có nhiều người nói rằng hình ảnh cô có nhiều nét hao hao giống với thần tượng.

Với riêng mình, Thu Hằng chia sẻ, Noel cũng là ngày cô luôn háo hức chờ đợi được tặng quà. Không còn như ngày nhỏ luôn tin rằng ông Noel là có thật, nhưng Thu Hằng tin mỗi người sẽ là một “ông già Noel” của ai đó để mang đến niềm vui cho người khác.

Ngay sau khi phát hành MV, Thu Hằng cùng những người bạn chuẩn bị cho chuyến từ thiện vùng cao mà cô thực hiện hàng năm, nhằm đem niềm vui đến cho trẻ nhỏ, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Cạn trong dịp lễ.