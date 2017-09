Thiếu gia "hư hỏng" nhất TQ và tuyệt chiêu chinh phục hàng loạt mỹ nhân showbiz

So sánh độ ăn chơi, độ ngông, hay độ "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" thì dù quá khứ hay hiện tại không ai có thể so bì được với Vương Thước.

"Kinh Thành Tứ Thiếu" là một danh hiệu vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc, được "phong tặng" cho bốn vị thiếu gia giàu có bậc nhất Bắc Kinh bao gồm Uông Tiểu Phi, Uông Vũ, Vương Kha và Vương Thước. Là con trai của các đại gia giàu có, những vị "phú nhị đại" này không chỉ khiến nhiều người thán phục vì độ chơi ngông mà còn chứng minh đẳng cấp "hơn hẳn người thường" khi có cuộc sống xa hoa, vây quanh là các mối quan hệ phức tạp nhưng đầy lãng mạn cùng các sao nữ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Sau hơn 10 năm, cuộc sống của họ ra sao? Mời độc giả đón xem tuyến bài: Kinh Thành Tứ Thiếu - ngày ấy bây giờ.

Vương Thước là đại thiếu gia giàu nhất Bắc Kinh

Nhắc đến bốn đại thiếu gia nổi tiếng của Bắc Kinh hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến Vương Thước, bởi lẽ dù là "Kinh Thành Tứ Thiếu" đời đầu hay thế hệ mới thì cũng không thể thiếu tên Vương Thước. Không hề ngoa khi nói dù đã có phần "im hơi lặng tiếng" hơn so với trước kia nhưng khi so sánh độ ăn chơi, độ ngông, hay độ "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" thì dù quá khứ hay hiện tại không ai có thể so bì được với Vương Thước.

Vương Thước là con trai của ông trùm bất động sản Trung Quốc Vương Chí Tài.

Vương Thước sinh năm 1982, là con trai với người vợ đầu của ông trùm bất động sản Trung Quốc Vương Chí Tài. Ở Trung Quốc không ai là không biết đến Vương Chí Tài, không chỉ bởi người vợ hai xinh đẹp nổi tiếng - nàng "Tình Nhi" Vương Diễm của Hoàn Châu Cách Cách, mà còn vì ông chính là một trong những đại gia bất động sản đầu tiên của đất nước này.

Vương Chí Tài có khối tài sản "kếch xù" lên đến 1.5 tỷ USD và nhiều bất động sản trên khắp thế giới. Vương Chí Tài sở hữu villa cao cấp trong phố là Vương Phủ Tỉnh - khu đất đắt đỏ bậc nhất thành Bắc Kinh, được truyền thông ví là cung điện nhỏ của nhà họ Vương.

Thừa hưởng gia sản kếch xù của cha, không quá lạ khi tên tuổi Vương Thước được nhiều người biết đến dù hình ảnh của anh vô cùng "khan hiếm" thậm chí với cả giới thạo tin. Theo nhiều mô tả, Vương Thước có chiều cao khá khiêm tốn 1,68m, dáng vẻ thư sinh.

Villa tráng lệ được ví như Vương phủ của gia đình Vương Thước.

Năm 12 tuổi Vương Thước được đưa sang Mỹ du học, vị đại công tử này còn được biết đến với khả năng kinh doanh thông minh. Vương Thước hiện đang thay cha điều hành hoạt động tập đoàn bất động sản, anh còn tự mở công ty hoạt động riêng với lợi nhuận kếch xù.

Vương Thước được xem là thiếu gia chịu chơi nhất Bắc Kinh, bạn chí cốt của Phòng Tổ Danh - "quý tử" nhà Thành Long, và còn được biết đến với tính tình hung hãn, ngông cuồng. Vương Thước từng hành hung một đôi nam nữ vì "tội" dám chụp ảnh chiếc xe yêu quý mà anh đỗ bên đường. Anh từng đâm vào xe của "Kinh Thành Tứ Thiếu" đời đầu Vương Kha, thiêu rụi chiếc xe và dí cả súng vào đầu vị công tử kia vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Vương Thước cũng từng bị khởi tố vì tội tàng trữ súng trái phép.

Con trai Thành Long - Phùng Tổ Danh là một trong những người bạn thân "ít ỏi" của đại thiếu gia nhà họ Vương.

Cũng giống như các thiếu gia khác, ngoài ăn chơi thì vương Thước còn có một sở thích đặc biệt chính là "sưu tầm siêu xe". Vương thước sở hữu bộ sưu tập siêu xe "hàng khủng" bao gồm những chiếc xe nổi tiếng và quý hiếm như Ferrari 599, Mercedes-Benz G55, 2 xe Lamborghini LP640 đen và trắng, Limousine 62, Bentley GT SPEED, Aston Martin DBS, Spyker C8. Spyker...

Bên cạnh thú "chơi ngông", Vương Thước còn khiến người ta ghen tỵ bởi danh sách bạn gái "dài dằng dặc" toàn sao hạng A của làng giải trí. Theo nhiều nguồn tin, Vương Thước chinh phục các "đại mĩ nữ" bằng vẻ ngoài phong nhã, phóng khoáng đậm chất thiếu gia của mình.

Vương Thước từng đâm xe và "thiêu rụi" xe của vị thiếu gia Bắc Kinh khác là Vương Kha chỉ vì một xích mích nhỏ.

Để "săn đuổi" những người đẹp này, Vương Thước bỏ ra những khoản tiền cực lớn để tặng quà và đưa đón bằng xe hơi đắt tiền, tuy nhiên chẳng mối tình nào của Vương Thước là bền lâu bởi thói trăng hoa vốn có, tính sơ sơ có không dưới 10 sao nữ có dính dáng đến vị công tử này như Thang Duy, Lý Tiểu Lộ, Ngưu Manh Manh, Lâm Hy Lôi, Huỳnh Thánh Y, Huỳnh Dịch, ca sĩ Ái Đới... và có lẽ gây ồn ào nhất chính là đoạn tình cảm với Phạm Băng Băng và Châu Tấn.

Danh sách bạn gái tin đồn toàn sao hạng A của Vương Thước.

Mối tình giữa Vương thước và Châu Tấn là ồn ào và tốn nhiều giấy mực hơn cả vì cả hai đều công khai mối quan hệ của mình. Chính Phùng Tổ Danh (con trai Thành Long) đã giới thiệu Châu Tấn với Vương Thước, và anh đã chủ động tấn công nữ diễn viên dù khi ấy cô đang hạnh phúc bên bạn trai Lý Đại Tề.

Để chinh phục trái tim người đẹp, Vương Thước không ngần ngại chi mạnh và thể hiện sự giàu có, hào hoa của mình. Mỗi lần đến đón Châu Tấn đi chơi, Vương Thước đều đi một chiếc xe khác nhau. Anh còn tổ chức màn bắn pháo hoa dài 20 phút để chúc mừng sinh nhật bạn gái.

Được đại thiếu gia hào hoa "ráo riết" theo đuổi, Châu Tấn chia tay bạn trai Lý Đại Tề...

Trong một buổi đấu giá từ thiện của các sao vào năm 2009, Vương Thước đã không ngần ngại bỏ ra 388 vạn NDT (590 nghìn USD) để mang về cho Châu Tấn mô hình cung điện bằng gỗ tử đàn quý hiếm. Tuy nhiên, trải qua hơn nửa năm ngọt ngào bên nhau, mối tình "chị em" giữa Châu Tấn và Vương Thước xuất hiện tin đồn rạn nứt. Năm 2010, Châu Tấn xác nhận "đường ai nấy đi" nhưng không giải thích gì thêm. Chính nữ diễn viên là người chủ động nói chia tay.

... để hẹn hò cùng Vương Thước.

Sau Châu Tấn, Vương Thước cũng có tin đồn tình cảm với "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng nhưng chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi không được thừa nhận. Theo tiết lộ của giới thạo tin thì để theo đuổi người đẹp, Vương Thước từng tặng cô chiếc đồng hồ trị giá lên đến 122 nghìn USD.

Phạm Băng Băng cũng từng hẹn hò với Vương Thước nhưng chỉ trong một thời gian ngắn và chưa bao giờ công khai về đoạn tình cảm này.

Trước sự ga lăng của Vương Thước, Phạm Băng Băng nhanh chóng xiêu lòng và "bị hạ gục", tuy nhiên hai người chỉ yêu nhau được một thời gian ngắn rồi nhanh chóng chia tay, Phạm Băng Băng cũng từ chối nói về đoạn tình cảm này với Vương Thước.

Những hình ảnh hiếm hoi của Vương Thước được phóng viên chụp được.

Dù là trước kia hay hiện tại thì những hình ảnh về Vương Thước luôn ở mức "khan hiếm". Không còn thích thể hiện như trước nên hiện nay đại thiếu gia bất động sản của Bắc Kinh có phần im hơi lặng tiếng hơn các "đàn em". Tuy nhiên xét về độ giàu có, chịu chơi và sức ảnh hưởng của mình thì ngay đến cả Vương Tư Thông - "Kinh Thành Tứ Thiếu" nổi danh nhất hiện nay cũng phải nể mặt Vương Thước vài phần.