The Voice từ chối Bolero vẫn cho hát "Thành phố buồn" gây bức xúc

Cách đây không lâu, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh đã nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả khi tuyên bố không nhận thí sinh hát Bolero, anh sẽ đề nghị họ tìm sân chơi riêng cho nhạc này. Riêng The Voice, anh muốn tạo nên sự khác biệt và sẽ ưu tiên cho những giọng ca trẻ muốn khai phá, sáng tạo.

Tuy nhiên, trong tập 2 Giấu mặt vừa lên sóng tối qua, nhiều khán giả đã bất ngờ khi thấy thí sinh Trần Anh Đức thể hiện ca khúc Thành phố buồn. Đây là một trong những ca khúc nhạc vàng nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện và hoà âm theo điệu Bolero như Chế Linh, Đan Nguyên, Trường Vũ, Lệ Quyên,... và cũng được các thí sinh chọn hát ở những cuộc thi dành riêng cho Bolero.

Giọng ca 18 tuổi đến từ Hà Nội đã làm mới lại ca khúc này theo phong cách hiện đại, khiến Thành phố buồn trở nên khác lạ và giúp anh khoe được chất giọng đặc biệt. Ngay từ những câu hát đầu tiên, cả 4 HLV đều phải nhấn nút xoay ghế vì quá yêu mến giọng ca này.

Tiết mục "Thành phố buồn" gây tranh cãi của Trần Anh Đức.

Thế nhưng, tiết mục này vẫn tạo nên nhiều sự tranh cãi, đặc biệt là những khán giả đã quen với chất nhạc da diết, sâu lắng của Thành phố buồn khi được phối theo nhạc Bolero.

“Nhạc kiểu gì không biết, một bài hát trữ tình da diết, sâu lắng mà qua bản phối không còn nhận ra hình dạng được nữa, toàn nghe gào thét chứ chả thấy cảm xúc gì. Muốn hát kiểu khoe giọng thì thiếu gì bài để chọn, sao lại đi phá tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Không phải cái gì cũng có thể làm mới và không phải sự đổi mới nào cũng hay”, một khán giả có tên Nhat Minh nhận xét trên trang web của chương trình.

Không ít ý kiến cho rằng, Thành phố buồn là một ca khúc đã gắn liền với điệu Bolero, dù có đổi mới, phối lại hoàn toàn thì trong tâm trí khán giả, bài hát này vẫn là Bolero.

“Lúc đầu đã tuyên bố từ chối thí sinh Bolero, sao giờ lại cho hát Thành phố buồn mà còn phá hỏng cái hồn của của bài hát? Nếu BTC thích mới lạ thì nên sáng tác bài mới mà khoe giọng, đừng đem Bolero ra pha chế. Thử hỏi nếu tôi đem nhạc trẻ ra pha cải lương và Bolero, liệu có ai nghe được không?”, khán giả có nick Kim Phụng bày tỏ bức xúc trên fanpage chính thức của chương trình.

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú với bản phối này. Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, ca khúc Thành phố buồn là nhạc trữ tình được viết theo điệu slow rock chứ không phải Bolero. Bài hát bị nhiều người nhầm tưởng là Bolero vì trước đó, đã có nhiều ca sĩ nhạc vàng thể hiện thành công ca khúc này.

Trên fanpage của chương trình, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho thí sinh Trần Anh Đức, bởi anh có cách hát rất hiện đại, sáng tạo đang được giới trẻ ưa chuộng.

“Giữa em và chị có điểm chung là muốn khai phá bản thân khi hát những ca khúc cũ rất hiện đại, văn minh. Nếu nói khách sáo là em nên về đội chị, nói một cách thẳng thắn là em phải về đội chị", nữ ca sĩ Thu Minh nhận xét về Anh Đức.

Một số hình ảnh trong tập 2 Giấu mặt The Voice:

Thái Bảo Trâm – thí sinh quen mặt từng xuất hiện tại The Voice 2015 mở màn chương trình với ca khúc Đã hơn một lần. Chất giọng trưởng thành, cảm xúc cô đã chinh phục 3 HLV Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và Tóc Tiên.

Hot boy Đào Trọng Tín gây ấn tượng không kém với ca khúc Tư vấn. Giọng ca trầm ấm, ngoại hình điển trai cùng phong cách biểu diễn chuyên nghiệp của anh chàng đã khiến cả trường quay bùng nổ. Anh chàng cũng chọn về đội Thu Minh dù được 3 HLV xoay ghế lựa chọn là Đông Nhi, Noo và bà mẹ một con.

Với ca khúc Anh không quay về, Lê Quốc Đạt đã gây ấn tượng ở những câu hát đầu tiên và chinh phục được Đông Nhi, Tóc Tiên. Quốc Đạt đã chọn về đội Tóc Tiên khi nữ HLV này hứa hẹn sẽ khai thác được mọi tiềm năng và phong cách cá tính của anh chàng.

Nguyễn Hồng Ngọc khiến cả sân khấu bùng nổ với ca khúc Dream. Giọng ca trong vắt của cô nàng đã khiến Tóc Tiên, Đông Nhi và Thu Minh xoay ghế và ra sức thuyết phục cô về đội. Bị đàn chị thuyết phục bởi những nhận xét đầy chuyên môn, Hồng Ngọc đã chọn về đội Thu Minh.

Với bản mashup Lặng thầm một tình yêu – Wrecking ball, chất giọng cao, khoẻ của Hồ Hiền đã chinh phục được cả 4 vị HLV. Vì muốn tranh giành thí sinh này, Đông Nhi và Tóc Tiên đã không ngần ngại “lao” lên sân khấu và ra sức thuyết phục. Mặc những lời hứa hẹn ngon ngọt của các HLV khác, giọng ca 19 tuổi đến từ Buôn Ma Thuột đã quyết định về đội Tóc Tiên.

Ca sĩ tự do Thanh Nga đã đốt nóng sân khấu và được cả 4 HLV lựa chọn khi xuất hiện với ca khúc I have nothing. Dù Thu Minh đã nhiệt tình lên sân khấu song ca để bày tỏ sự yêu mến dành cho Thanh Nga, nhưng Noo Phước Thịnh mới là người thuyết phục được giọng ca đầy nội lực này.

Ngọc Kayla – thành viên của nhóm Mắt Ngọc gây bất ngờ khi xuất hiện tại The Voice với ca khúc Keep me in love. Cả 4 HLV đều nhấn nút chọn vì bị giọng ca này chinh phục. Dù ai cũng ra sức hứa hẹn, dụ dỗ, cô nàng vẫn chọn về team Đông Nhi.

Cặp song sinh Song Hào – Ngọc Hiệp trở thành những nhân tố đặc biệt trong đội Thu Minh khi thể hiện ca khúc Mẹ đầy cảm xúc.

Tóc Tiên cũng mang về cho đội cô một giọng ca trẻ trung, hiện đại – Huy Hoàng khi anh chàng này thể hiện ca khúc Đừng lừa dối.

Khi biểu diễn ca khúc Bước đến bên anh, 24k magic, phong cách biểu diễn tự tin, sôi động của Lê Hồng Phi đã thuyết phục được Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên.