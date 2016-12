Tác giả "Ông bà anh" được đề cử Gương mặt phát hiện của năm

Giọng ca chuyển giới "Sing my song" được đặc cách đưa vào đề cử nhờ sức hút cực lớn của bản hit "Ông bà anh".

Thứ Sáu, ngày 23/12/2016 09:20 AM (GMT+7)

Tối 22/12, ban tổ chức giải thưởng Làn sóng xanh 2016 đã chính thức hé lộ danh sách đề cử 3 hạng mục năm nay là Gương mặt triển vọng, Gương mặt phát hiện và Đĩa đơn của năm.

Đáng chú ý trong số đó là sự xuất hiện của Lê Thiện Hiếu – giọng ca chuyển giới đang gây sốt tại Sing my song với ca khúc Ông bà anh. Anh được đề cử ở hạng mục Gương mặt phát hiện của năm do khán giả bầu chọn.

Đại diện ban tổ chức cho biết, Lê Thiện Hiếu là một trường hợp đặc biệt được đặc cách có mặt trong danh sách đề cử.

Lê Thiện Hiếu được đề cử Gương mặt phát hiện của năm sau khi bản hit Ông bà anh gây sốt cộng đồng mạng.

Khi đợt bình chọn Làn sóng xanh 2016 kết thúc 3 ngày thì chương trình Sing my song – Bài hát hay nhất lên sóng tập đầu tiên. Phần trình diễn Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu chỉ trong một đêm đã trở thành hit và đưa tên tuổi cậu ấy đến gần với công chúng.

Giải thưởng Gương mặt phát hiện hướng đến những giọng ca bước ra từ cuộc thi âm nhạc, dù tên tuổi hoàn toàn mới nhưng họ đã được giới chuyên môn và khán giả chú ý.

“Xét về tiêu chí thì Lê Thiện Hiếu hoàn toàn phù hợp để có tên trong hạng mục này. Chúng tôi đã quyết định tham khảo từ hội đồng báo chí và nhận được hơn 50% sự đồng ý. Do đó, BTC đã quyết định đưa Lê Thiện Hiếu vào đề cử Gương mặt phát hiện để tranh tài cùng Suni Hạ Linh, Rocker Nguyễn và Minh Như”, đại diện BTC cho hay.

Ngoài ra, hạng mục Đĩa đơn của năm cũng thu hút không kém với sự xuất hiện bản hit Anh cứ đi đi của Hari Won, Gửi người yêu (do Hồ Ngọc Hà thể hiện), Sau tất cả (Erik) và Cause I love you của Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh được đề cử Đĩa đơn của năm với ca khúc Cause I love you.

Ở hạng mục đề cử Nam ca sĩ triển vọng sẽ là cuộc cạnh tranh gay cấn của những gương mặt trẻ gây sốt trong năm qua như Soobin Hoàng Sơn, Erik và Trọng Hiếu. Trong khi đó, Nữ ca sĩ triển vọng sẽ là cuộc chạy đua giữa Hoà Minzy, Hari Won và Bảo Anh.

Những người chiến thắng ở hạng mục trên, kết quả Top 10 bài hát được yêu thích nhất, Top 5 ca sĩ được yêu thích nhất và Giải thưởng đặc biệt, Giải hoà âm phối khí,... cũng sẽ được công bố trong đêm trao giải.

Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 19 sẽ được diễn ra vào lúc 10h30, ngày 3/1 tại sân khấ Lan Anh, TP.Hồ Chí Minh.