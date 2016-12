Sự ra đời kỳ lạ của những ca khúc Giáng sinh bất hủ

The Christmas Song

Ca khúc là một bản nhạc cổ điển du dương về Giáng sinh, được ra đời từ một câu chuyện thú vị vào một buổi chiều tháng Bảy năm 1945 bởi 2 nhạc sĩ Mel Torme và Robert Wells. Khi đó Mel Torme tới chơi tại nhà người bạn thân thiết Bob Wells.

Nhưng khi vào trong thì chẳng thấy ai, Mel như thói quen đến bên cây đàn piano của Wells và chợt thấy mẩu giấy với bốn dòng chữ: “Hạt dẻ rang trên bếp lửa/JackFrost cắn vào mũi của bạn/Bài hát mừng Yuletide được hát bởi một dàn hợp xướng/Và những người ăn mặc như người Eskimo”.

Mel Torm là người tạo nên những giai điệu bất hủ của “The Christmas Song”

Cứ như vậy, Mel Torme tưởng tượng ra giai điệu và bắt đầu lắp ghép với ca từ. Một lúc sau Bob Wells đi vào với áo phông, quần short và tay cầm vợt. Ông lắng nghe và vô cùng ngạc nhiên khi bài thơ ngẫu hứng của mình lại được người bạn thân phổ một giai điệu không thể tuyệt vời hơn.

Ca khúc The Christmas Song do danh ca Nat King Cole thể hiện:

Mặc dù khi Bob Wells viết 4 dòng thơ này, ông không hề nghĩ tới Giáng sinh. Song như Mel Torme cho biết, chính hình ảnh “hạt dẻ rang trên bếp lửa” đã làm ông nghĩ tới sự ấm cúng của ngày lễ đặc biệt này. Bob Wells sau đó đã ngồi viết một mạch phần ca từ còn lại.

Đôi bạn thân Mel Torme và Bob Wells sau này đã cùng nhau viết hơn 200 ca khúc, bao gồm những bài hát bất hủ khác như Born to Be Blue hay Magic Town. Wells đã qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 1998 sau khi giành giải Emmy với tư cách một nhà sản xuất truyền hình và nhà văn; còn Torme bị một cơn đột quỵ đã cướp đi giọng nói của ông vào năm 1996 và qua đời không lâu sau đó.

Silent Night

Ca khúc là một bản nhạc Giáng sinh phổ biến, được sáng tác vào năm 1818 bởi Franz Xaver Gruber và Joseph Mohr tại thị trấn nhỏ của Oberndorf bei Salzburg (Áo). Năm 2011, UNESCO vinh danh Silent Night là di sản văn hóa phi vật thể. Được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện, song phiên bản được hát bởi Bing Crosby là nổi tiếng hơn cả khi nằm ở vị trí thứ ba đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.

2 nhân vật đã viết nên “Silent Night” bất hủ

Ca khúc được viết lời bởi vị linh mục Joseph Mohr trong đêm Giáng sinh. Khi Mohr đến nhà thờ để kể chuyện, cây đàn piano tại đây đã bị những con chuột làm hỏng. Quyết không lỡ hẹn với giáo dân, ông đi bộ một quãng đường dài về nhà mình để lấy đàn guitar. Khi đi qua những đỉnh đồi, nhìn xuống ngôi làng chìm trong màu tuyết, Mohr quyết định phải làm gì đó cho ngày lễ Giáng sinh ở đây thêm ý nghĩa.

Giai điệu của Silent Night:

Ca khúc ra đời vào ngay hôm sau, với bản hòa nhạc của thầy giáo trường làng Franz Xaver Gruber. Phần viết nháp cho Silent Night vì nhiều lí do mà đã bị thất lạc. Ca khúc chính là một trong những bản nhạc lâu đời và phổ biến nhất thế giới trong dịp Giáng sinh. Khi Thế chiến 1 bùng nổ, Silent Night đã được phát sóng trên tuyến phòng thủ giữa quân phát xít Đức và Anh để giúp người lính 2 bên quên đi nỗi nhớ gia đình.

The First Noel

Cùng với Silent Night, The First Noel được liệt vào hàng những ca khúc được nghe nhiều nhất vào dịp Giáng sinh. Lịch sử của ca khúc này có nhiều “dị bản”, khi có nơi cho rằng bài hát ra đời ở Pháp với có chữ “Noel” – vốn là tiếng Pháp; song cũng có tài liệu chứng minh rằng The First Noel bắt nguồn từ xứ Cornwall tại Anh.

The First Noel là một trong những bản nhạc Giáng sinh ra đời sớm nhất khi xuất hiện từ thế kỷ 16 và vẫn không bị quên lãng cho đến ngày nay. Ca khúc ca ngợi sự tinh túy của lễ Giáng sinh, là hồi chuông hân hoan đón mừng ngày Chúa giáng trần. The First Noel được người ta biết đến nhiều qua sự trình bày của nhóm nhạc Celtic Woman của Ireland.

O Holy Night

Cùng với giai điệu nhẹ nhàng, tiếng chuông ngân vang trong mỗi đêm Giáng sinh, người ta không thể không nhắc đến O Holy Night. Ca khúc có bắt nguồn từ Pháp, theo lời yêu cầu của vị linh mục không tên tuổi, do một thi sĩ viết và một người Do Thái phổ nhạc.

Lời ca khúc "O Holy Night"

Ca khúc lần đầu tiên ra mắt người nghe vào năm 1847, được xem là bài Thánh ca được thu âm và trình diễn nhiều nhất lịch sử âm nhạc với hàng trăm triệu đĩa hát do nhiều tên tuổi danh ca trình bày.

Celine Dion là một trong số những người trình bày thành công nhất ca khúc này, khi giọng ca vàng của cô đáp ứng được độ khó và yêu cầu khắt khe về âm vực của O Holy Night. Dấu son này cũng đánh dấu cái tên Celine Dion vào làng diva lừng danh của thế giới.