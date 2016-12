Sơn Tùng: "Thấy mình rất ngu khi tuyên bố không hát nhạc người khác"

Chủ Nhật, ngày 01/01/2017 06:04 AM (GMT+7)

Chiều 31.12, Sơn Tùng M-TP đã tổ chưc buổi gặp gỡ truyền thông ra mắt dự án âm nhạc Lạc rôi. Chương trình với sự tham dự của hơn 3.000 khán giả hâm mộ.

Sơn Tùng M-TP tổ chức buổi giới thiệu dự án mở đầu năm 2017

Lạc trôi được xem là dự án âm nhạc kết lại năm 2016 và mở ra 2017 với nhiều thay đổi của Sơn Tùng M-TP. Chính vì vậy, có rất đông người hâm mộ đã xếp hàng từ sớm để được vào gặp nam ca sĩ.

Tiếp tục ra mắt một ca khúc do mình tự sáng tác, tuy nhiên, trong sự kiện, Sơn Tùng M-TP vẫn tuyên bố có thể tương lai sẽ hát ca khúc của những nhạc sĩ khác.

"Tùng từng có một tuyên bố rất ngu rằng sẽ không bao giờ hát nhạc người khác. Tuy nhiên, bây giờ khi đã trải qua nhiều điều lại tự hỏi sao mình lại ngu như thế. Mình không phải là người giỏi nhất, xung quanh mình có rất nhiều người khác giỏi hơn." - Sơn Tùng M-TP trải lòng. Anh cũng nói thêm sắp tới, có thể anh sẽ tiếp tục sáng tác với một nhóm tác giả.

Sơn Tùng mong muốn hát cả những sáng tác của nhạc sĩ khác

Sơn Tùng M-TP diện trang phục đầy ấn tượng trong sự kiện. Đến tham dự buổi họp fan ra mắt sản phẩm âm nhạc này còn có sự xuất hiện của NTK Lý Giám Tiền, Triple D người bạn đồng hành của Sơn Tùng M-TP trong các sản phẩm âm nhạc gần đầy. Tuy nhiên, buổi ra mắt lại thiếu vắng nhạc sĩ, đạo diễn Quang Huy khiến nhiều người thắc mắc về mối quan hệ hiện nay của anh và Sơn Tùng M-TP.

Nam ca sĩ cho biết, khoảng thời gian còn làm việc với Quang Huy, anh có rất nhiều suy nghĩ về con đường âm nhạc lẫn niềm đam mê của mình. Anh mong muốn sau này khi không còn trên đỉnh cao của sự nghiệp có thể trở thành một nhà sản xuất, nhà đào tạo để có thể hỗ trợ cho các bạn trẻ có niềm đam mê ca hát.

"Bởi trước đây, khi mới bước vào nghề, Tùng cũng từng gặp nhiều khó khăn nên Tùng hiểu hơn ai hết những khó khăn của những bạn trẻ. Khi ra làm riêng, mọi thứ mình đều phải tự tay làm, vất vả hơn trước nhưng Tùng cảm thấy rất thích. Bởi vì đó là niềm đam mê của Tùng.” - Sơn Tùng chia sẻ.

Sơn Tùng M-TP nói về việc chia tay nhạc sĩ Quang Huy là vì muốn tự mình làm mọi việc

Anh cho biết, đạo diễn Quang Huy hoàn toàn tán thành việc này và tự hào khi người em của mình đã trưởng thành. Lý do Quang Huy vắng mặt lần này là do anh đang cùng gia đình đi nghỉ dưỡng dịp lễ ở Hồ Cốc. Sơn Tùng hi vọng, khi MV Lạc trôi ra mắt sẽ khiến đạo diễn Quang Huy thấy tự hào.

Trước câu hỏi các sản phẩm của Sơn Tùng M-TP khi ra mắt thường xuyên gây tranh cãi, ồn ào, nam ca sĩ cho biết từ lâu đã không còn quan tâm đến áp lực và các ý kiến trái chiều như là một động lực để anh phấn đấu hơn nữa.

Bên cạnh đó, trước tranh cãi về hình tượng cổ trang trong MV mới bị ảnh hưởng phim kiếm hiệp Trung Quốc, Sơn Tùng M-TP tiết lộ, hình tượng này mang nét cổ điển lẫn hiện đại, thể hiện cá tính riêng của anh. Hình tượng vị vua uy quyền nhưng cô đơn trong MV cũng mang nét hiện đại mà vẫn đậm chất truyền thống Việt Nam.

Sau những trả lời truyền thông, Sơn Tùng M-TP đã có một màn trình diễn ấn tượng và "bùng nổ" với ca khúc Lạc trôi. Anh khiến 3.000 khán giả không thể ngồi yên.

MV Lạc trôi sẽ ra mắt vào 0h ngày 1.1.2017. Cùng xem tiết mục biểu diễn của Sơn Tùng M-TP trên sân khấu với Lạc trôi:

Sơn Tùng M-TP vào vai một vị vua ngồi trên ngai vàng.

Nam ca sĩ lần đầu biểu diễn "Lạc trôi" với giai điệu bắt tai.

Nam ca sĩ tiếp tục nổi loạn trong hình tượng cổ trang.

Sơn Tùng M-TP cho biết năm 2017 sẽ liên tục ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc.