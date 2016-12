Sơn Tùng điển trai diễn cùng 3 cô gái sexy nhất Hàn Quốc

Tối 21.12, đêm nhạc Sky connection đã diễn ra tại SVĐ Quân khu 7, TPHCM. Hàng nghìn khán giả đã có đêm thăng hoa đầy cảm xúc khi cùng 2 nhóm nhạc quốc tế Michael Learns to Rock, Wonder Girls và các ngôi sao Việt Nam ôn lại những bản hit nối liền hoài niệm với hiện tại.

Từ rất sớm, khoảng không SVĐ Quân khu 7 nhanh chóng được lấp đầy bởi hàng chục nghìn khán giả. Tất cả đều mang tâm trạng háo hức đón chờ giây phút bùng nổ cùng các huyền thoại âm nhạc US-UK, Kpop và cả Vpop trong đại tiệc âm nhạc đẳng cấp quốc tế.

3 cô gái xứ Hàn gợi cảm

Là một trong những điểm nhấn của đêm diễn, những cô gái vàng đến từ xứ sở kim chi Wonder Girls khiến fan Việt phấn khích.

Sau màn chào hỏi đáng yêu bằng tiếng Việt, các cô gái Wonder Girls nhanh chóng đưa người hâm mộ vào không gian âm nhạc của riêng mình bằng những ca khúc mới toanh theo phong cách retro thời thượng như I feel you, Why so lonely…

Bên cạnh đó, hàng loạt bản hit của Wonder Girls cũng khiến fan phấn khích hát theo như Tell me, No body...

Các cô gái khiến khán giả Việt phấn khích

Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP với Chúng ta không thuộc về nhau, Chắc ai đó sẽ về, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua được mix lại đã truyền nguồn năng lượng mạnh mẽ, lôi kéo khán giả đến tận những phút cuối.

Màn biểu diễn bất ngờ nhất chương trình là sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa Thu Minh và Sơn Tùng với Bay - bản hit đình đám của "nữ hoàng nhạc dance". Lần đầu tiên, đại diện của hai thế hệ âm nhạc Việt Nam với hai phong cách âm nhạc và lượng khán giả riêng cùng hòa giọng, tiết mục cũng vì thế mà trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết.

Thu Minh diện jumpsuit vô cùng gợi cảm khoe vòng một và cả đôi chân dài thon thả khi song ca cùng Sơn Tùng M-TP. Cả hai khiến khán giả không thể ngồi yên.

Video màn song ca của Thu Minh và Sơn Tùng

Trong khi đó, Thu Minh đã chinh phục hàng chục ngàn khán giả khi thể hiện ca khúc Hello Việt Nam được phối mới hoàn toàn. “Nữ hoàng sexy” tiếp tục “đốn tim” người nghe bằng chất giọng cao vút với All by myself, Goodbye, Just love hay liên khúc các bản hit đình đám... Thu Minh thật sự là điểm sáng của đêm nhạc.

Cùng xem lại hình ảnh trong 3 tiếng đồng hồ nhiều cảm xúc của Sky connection:

Wonder Girls chào fan bằng tiếng Việt khiến khán giả thích thú.

Hàng loạt bản hit "Tell me", "Nobody"... được khán giả hát theo.

Sơn Tùng M-TP "chạy show" liên tục sau khi chia tay với ông bầu Quang Huy.

Nam ca sĩ phiêu trên sân khấu.

Những bản hit đình đám của anh được khán giả hòa giọng.

Thu Minh xuất hiện ấn tượng trên sân khấu.

Cô biểu diễn các ca khúc tiếng Anh kinh điển khoe chất giọng đầy nội lực.

Bên cạnh đó là những ca khúc nhạc dance sôi động.

Thu Minh "đốt cháy" sân khấu.

Thu Minh lần đầu song ca với Sơn Tùng M-TP