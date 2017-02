Sơn Tùng bất ngờ vắng mặt trong giải Cống Hiến 2017

Các đề cử của Giải Cống Hiến 2017 I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM Khắc Hưng Đỗ Hiếu Hồng Kiên Hoài Sa Quốc Trung II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM Bánh trôi nước (Thể hiện: Hoàng Thùy Linh - Sáng tác: Hồ Hoài Anh) Bống bống bang bang (Thể hiện: Nhóm 365 - Sáng tác: Only C) Cause I Love You (Thể hiện: Noo Phước Thịnh - Sáng tác: Đỗ Hiếu) Gửi anh xa nhớ (Thể hiện: Bích Phương - Sáng tác: Tiên Cookie) Phía sau một cô gái (Thể hiện: Soobin Hoàng Sơn - Sáng tác: Tiên Cookie) III. BÀI HÁT CỦA NĂM Gửi anh xa nhớ (Thể hiện: Bích Phương - Sáng tác: Tiên Cookie), Mơ (Thể hiện + Sáng tác: Vũ Cát Tường) Ông bà anh (Thể hiện + Sáng tác: Lê Thiện Hiếu) Sau tất cả (Thể hiện: Erik - Sáng tác: Khắc Hưng) Tự sự tuổi 25 (Thể hiện + Sáng tác: Trương Thảo Nhi) IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM Erik Lê Thiện Hiếu Trương Thảo Nhi Hoàng Rob Soobin Hoàng Sơn V. ALBUM CỦA NĂM Bản nguyên (Trần Thu Hà) Đinh Hương Sings The Golden Oldies (Đinh Hương) Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà) Thằng cuội (Trần Mạnh Tuấn) Trong (Nguyễn Thu Hằng) VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh) Monsoon Music Festival - Liên hoan âm nhạc Gió mùa 2016 (Công ty Thanh Việt) Sing My Song - Bài hát hay nhất (VTV - Cát Tiên Sa) The Remix - Hòa âm ánh sáng (VTV - Cát Tiên Sa) The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí (VTV - Cát Tiên Sa) VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM Bốn mùa trong em (Nguyễn Ngọc Anh) Đôi bàn tay thắp lửa (Ban nhạc Bức Tường) Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert (Mobifone) It's Show Time (Đông Nhi) Love Song (Hồ Ngọc Hà) Nâu nóng (Hà Anh Tuấn) Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương) VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM Tiên Cookie Đỗ Hiếu Khắc Hưng Hồng Kiên Trần Mạnh Tuấn IX. CA SĨ (NHÓM HÁT, BAN NHẠC) CỦA NĂM Hồ Ngọc Hà Trần Thu Hà Đông Nhi Noo Phước Thịnh Hà Anh Tuấn