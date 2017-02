Sinh nhật Cường Đô la năm nay thiếu Hà Hồ

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Quốc Cường (Cường Đô la) đã chia sẻ hình ảnh đang thổi nến sinh nhật bên cạnh con trai Subeo với lời bình: "Thank for your special gift. Love you, my son" (tạm dịch: Cảm ơn món quà đặc biệt. Yêu con lắm, con trai". Anh cũng khoe khoảnh khắc nhận món quà là một bức tranh do chính Subeo vẽ tặng cha.

Cường Đô la khoe ảnh đón sinh nhật hạnh phúc bên con trai Subeo.

Dòng chia sẻ của Cường Đô La đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật gửi tới anh, nhiều người cũng bày tỏ tiếc nuối khi không còn hình ảnh doanh nhân này đón sinh nhật cùng con trai và vợ cũ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Facebook-er Võ Gia Bảo bình luận: "Giờ anh thành gà trống nuôi con. Hơi trống vắng nhỉ".

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la bên con trai

Trái với nhiều cặp đôi trong showbiz, dù đã "đường ai nấy đi" nhưng có thể thấy, sự quan tâm của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la dành cho con trai vẫn khá lớn. Subeo vẫn thường xuất hiện trên mặt báo lúc thì đi chơi với Hà Hồ, lúc lại ở bên cạnh cha. Cả hai đã cho thấy tình yêu thương con hết mực khiến nhiều người nể phục. "Nữ hoàng giải trí" từng chia sẻ, vì con, cô có thể nằm chung giường với Cường Đô la

Video Cường Đô La đón sinh nhật bên con trai Subeo