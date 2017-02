Show thực tế được mong ngóng lên sóng nhất năm 2017

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017 07:00 AM (GMT+7)

Giọng hát Việt mùa 4

Giọng hát Việt từng là một trong những chương trình truyền hình thực tế hot nhất Việt Nam. Mùa giải đầu tiên, chương trình từng tạo được kỷ lục về rating cũng như hiệu ứng trên mạng. Đây cũng là cuộc thi giúp tìm kiếm được nhiều tài năng ca hát như Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh, Đinh Hương, Trúc Nhân, Hoàng Tôn, Vũ Cát Tường, Đức Phúc...

Dàn huấn luyện viên của Giọng hát Việt mùa 4 gây nhiều tranh cãi

Sau một năm vắng bóng trên sóng truyền hình, Giọng hát Việt đã trở lại mùa 4 với dàn giám khảo hoàn toàn mới. Thu Minh lần đầu tiên sẽ ngồi ghế nóng cùng dàn sao trẻ Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Dàn huấn luyện viên năm nay đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Đông Nhi, Noo Phước Thịnh từng làm HLV Giọng hát việt nhí, Tóc Tiên cũng ngồi "ghế nóng" Thần tượng âm nhạc nhí nhưng để cùng ngồi ngang với Thu Minh ở một cuộc thi âm nhạc lớn vẫn còn chưa xứng tầm.

Càng gây tranh cãi, Giọng hát Việt mùa 4 càng đáng được chờ đợi. Khán giả đang trông chờ sự thể hiện của Thu Minh trước các đàn em cũng như 3 ca sĩ trẻ đang hot nhất hiện nay chứng tỏ bản thân mình trong một vị trí mới.

Giọng hát Việt sẽ lên sóng tập đầu tiên vào tối 12.2 trên kênh VTV3.

Phiên bản hoàn hảo

Sau khi làm huấn luyện viên Giọng hát Việt mùa 3, Mỹ Tâm vẫn chưa ngồi "ghế nóng" thêm bất kỳ cuộc thi âm nhạc nào. Khác hẳn với các ca sĩ ngôi sao khác như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh hay Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm được xem là cái tên khó mời nhất của showbiz Việt.

Giữa sự "bùng nổ" các chương trình truyền hình thực tế như hiện nay, không khó để gặp liên tục Mr. Đàm, Hà Hồ hay Thu Minh ngồi "ghế nóng" chính thức hay khách mời của một chương trình. Trong khi đó, Mỹ Tâm luôn kén chọn trong việc lựa chọn chương trình tham gia.

Năm 2017, Mỹ Tâm tiết lộ cô đang chuẩn bị ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế mới. Không phải The voice hay Vietnam Idol mà "họa mi tóc nâu" sẽ ngồi "ghế nóng" một cuộc thi âm nhạc hoàn toàn mới do một nhà sản xuất của Việt Nam sáng tạo.

Mỹ Tâm gặp lại đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong một chương trình truyền hình thực tế mới

Theo nhiều nguồn tin, Mỹ Tâm sẽ cùng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm giám khảo chính thức của Phiên bản hoàn hảo. Đây là sân chơi chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức dành cho những tài năng cover nhạc. Các bạn trẻ có sở thích làm mới lại những ca khúc của thần tượng sẽ sẽ thỏa sức sáng tạo tại cuộc thi này với tổng giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng.

Được biết, Phiên bản hoàn hảo chuẩn bị ghi hình từ ngày 8.2 và dự kiến phát sóng trên HTV7.

Trời sinh một cặp

Trời sinh một cặp là phiên bản Việt Nam của chương trình tìm kiếm những giọng hát xuất sắc It take 2 of Holland (Hà Lan).

It takes 2 – Trời sinh một cặp là bước đệm cho những ngôi sao ca nhạc tương lai có xuất phát điểm không phải là ca sĩ. Trong đó, chương trình sẽ có 3 huấn luyện viên là những ngôi sao ca nhạc gồm Thanh Thảo, Vũ Hà và Dương Triệu Vũ để hướng dẫn, hát song ca cùng người chơi.

Ngoài ra, chương trình sẽ có 2 giám khảo chính thức và 1 giám khảo khách mời luân phiên mỗi tuần, họ là những ngôi sao hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực âm nhạc và sẽ trực tiếp đánh giá và cho điểm các thí sinh. Đàm Vĩnh Hưng là giám khảo đầu tiên xác nhận làm giám khảo chương trình.

Ông hoàng nhạc Việt tiếp tục làm giám khảo trong một chương trình truyền hình hoàn toàn mới

Mr Đàm cho biết: “Tôi cảm thấy đây là một chương trình vô cùng mới mẻ dành cho các nghệ sĩ đã thành danh. Điều đó làm cho tôi hứng thú và mong chờ những điều bất ngờ đến từ các đàn em trong nghề của mình. Hơn thế nữa, lần ngồi ghế nóng này tôi chỉ có nhiệm vụ là giám khảo chứ không phải là huấn luyện viên”.

Video trailer "Trời sinh một cặp"

Những cái tên đầu tiên tham gia chương trình cũng dần được hé lộ là Kim Tuyến, Diệu Nhi... Đây được dự đoán sẽ là chương trình truyền hình quy tụ nhiều ngôi sao ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hứa hẹn mang đến những bất ngờ cho khán giả. Chương trình dự kiến lên sóng vào tối thứ 7 hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 18.2.