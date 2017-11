Thứ Năm, ngày 09/11/2017 08:55 AM (GMT+7)

Ngày 8/11, buổi khai mạc chuỗi sự kiện giao lưu văn hoá kỷ niệm 25 năm Việt - Hàn đã chính thức diễn ra. Sự kiện thu hút rất nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng fan KPOP khi có sự góp mặt của dàn sao đình đám xứ Hàn như nhóm iKON, hay nữ diễn viên, ngôi sao Running man - Song Ji Hyo.

Đối với Song Ji Hyo, đây là lần thứ 2 cô trở lại Việt Nam sau 4 năm quay chương trình Running Man tại Hà Nội và quay quảng cáo tại Sài Gòn. Do đã từng chứng kiến sự cuồng nhiệt có phần quá mức của fan Việt, nên lần trở lại này, nữ diễn viên đã được bố trí đi cổng VIP để đảm bảo an toàn khi đến Việt Nam. Từ đêm ngày 7/11, hàng trăm khán giả đã túc trực tại sân bay Tân Sơn Nhất và chờ cô thâu đêm, thậm chí đến rạng sáng vẫn không gặp được ngôi sao Running Man và không khỏi thất vọng khi biết cô đã đến và nghỉ ngơi tại khách sạn từ lâu.

Tại buổi gặp gỡ fan Việt vừa qua, sau khi gửi lời chào, Song Ji Hyo đã rối rít xin lỗi khán giả về điều này. “Tôi cảm thấy rất áy náy khi biết có tới hàng trăm người đã thức thâu đêm chờ đợi mình tại sân bay. Tôi nợ khán giả một lời xin lỗi và những ngày tới sẽ cố gắng nhiều hơn để được tiếp cận, gần gũi cùng fan Việt”, Song Ji Hyo nấc nghẹn cho biết.

Ngoài ra, ngôi sao Running Man cho biết, ấn tượng của cô về Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, có nhiều món ăn ngon và con người hiền lành, thân thiện. Nếu lần sau có dịp trở lại đất nước hình chữ S, cô sẽ mặc áo dài và đưa bố mẹ đến tham quan Vịnh Hạ Long.

Nhóm iKON – em út Big Bang cũng khiến bầu không khí trở nên sôi động khi xuất hiện và biểu diễn loạt ca khúc hit Rhymth Ta, Bling bling,...

Chiều 9/11, các chàng trai Hàn Quốc sẽ tiếp tục có buổi giao lưu, ký tặng khán giả trước khi trở về Hàn Quốc tiếp tục lịch trình riêng.

Noo Phước Thịnh là ca sĩ duy nhất đại diện Việt Nam góp mặt trong chương trình này.

Nam ca sĩ thể hiện ca khúc Mình thích thì mình yêu thôi, I don’t believe in you.