Quán quân The Voice chật vật đi hát thay bố mẹ trả nợ

Toàn bộ tiền thưởng từ danh hiệu Quán quân The Voice 2017, kèm thêm khoản tích góp đi hát đã giúp Ali Hoàng Dương trả hết nợ và đón mẹ, em gái vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới.

Thứ Sáu, ngày 01/09/2017 10:25 AM (GMT+7)

Trong thời gian còn tham gia The Voice 2017, Ali Hoàng Dương từng được khán giả biết đến là cậu bé nghèo, một mình vào Sài Gòn làm việc để kiếm tiền trả nợ thay bố mẹ. Chàng quán quân Giọng hát Việt kể, cách đây vài năm, gia đình anh gặp biến cố, từ một hộ khá giả đủ ăn đủ mặc trong phút chốc trở nên trắng tay.

Ali Hoàng Dương - học trò cưng Thu Minh vừa đăng quang The Voice cách đây 3 tháng.

Một mình vào Sài Gòn từ năm 17 tuổi, học trò Thu Minh chỉ có trong tay hơn 500.000 đồng và phải sống tạm bợ ở khu tập thể, đi xin việc làm ở quán cà phê, beer club, quán ăn,... để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mãi đến khi tham gia The Voice và được khán giả biết đến, nguồn thu nhập của anh mới khấm khá hơn nhờ việc ca hát.

Chia sẻ với chúng tôi, nam ca sĩ cho biết, khi anh còn là học sinh cấp 2, cấp 3 ở Bình Thuận, bố mẹ anh làm ăn thất bại và rơi vào cảnh nợ nần, dù số tiền vay mượn không quá lớn nhưng do mức thu nhập thấp, cuộc sống ở quê khó khăn nên gia đình anh phải chịu cảnh nợ nần suốt nhiều năm. Có những lúc, Ali Hoàng Dương phải xin đi hát tại các quán cà phê ở Phan Thiết để kiếm tiền đóng học phí và phụ giúp bố mẹ trả nợ.

Mỗi lần thấy chủ nợ đến nhà đòi tiền, học trò Thu Minh chỉ biết cúi đầu nhịn nhục và tự nhủ với lòng rằng một ngày nào đó anh phải nổi tiếng, đi hát kiếm thật nhiều tiền để gia đình thoát cảnh nợ nần.

Một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, chàng trai trẻ đã giúp bố mẹ trả hết nợ sau khi đăng quang The Voice.

Sau khi đăng quang The Voice và được nhiều bầu show để mắt tới, mỗi ngày, chàng trai 19 tuổi chỉ có 5 tiếng để ngủ, cả ngày đều bận rộn với lịch diễn, thu âm, quay hình phỏng vấn,... Sau hơn 3 tháng tích góp cùng khoản tiền thưởng có được từ danh hiệu Quán quân, hiện học trò Thu Minh đã kiếm đủ tiền để trả hết nợ cho gia đình.

“Bố tôi vừa qua đời không lâu, nên thời gian này, tôi trở thành trụ cột duy nhất trong nhà. Hiện tại, tôi đã đón mẹ và em gái vào Sài Gòn để thuận tiện chăm sóc lẫn nhau trong thời gian đi hát. Em tôi đang học lớp 3, còn mẹ vừa chuyển đến nơi mới nên chưa kiếm được công việc phù hợp”, anh cho hay.

Dù còn là một gương mặt mới, vừa được khán giả biết đến từ cuộc thi The Voice, nhưng mức thu nhập hiện tại của Ali từ việc đi hát mỗi đêm vẫn có thể nuôi mẹ và em gái.

“Tuy vậy, tôi biết công việc nghệ sĩ cũng bấp bênh và nay đây mai đó lắm, có thể hôm nay tôi nhiều show, thu nhập tốt nhưng không biết chừng hôm sau lại ngồi không và tiêu sạch tiền. Điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc này là chăm sóc cho mẹ và em gái được lúc nào hay lúc đó”, anh tâm sự.

Sau khi rời cuộc thi The Voice, HLV Thu Minh cùng ông xã sang nước ngoài sinh sống nên nữ ca sĩ không có nhiều dịp hỗ trợ học trò trên con đường solo. Tuy nhiên, mỗi khi chuẩn bị ra sản phẩm mới, anh luôn tham khảo ý kiến của đàn chị và nhận được nhiều lời góp ý hữu ích.

Ali Hoàng Dương chia sẻ, do anh tự lập từ sớm, tính cách lại có chút bốc đồng, nổi loạn nên nhiều người không có thiện cảm với anh ở lần gặp đầu tiên.

“Hầu như ai cộng tác với tôi cũng có ít nhất một lần cãi lộn hoặc giận dỗi tôi. Tất cả cũng tại tôi thẳng tính và có phần cầu toàn quá, mỗi lần bắt tay làm việc, tôi luôn tạo áp lực cho chính mình và những người xung quanh. Điều đó khiến tôi chịu nhiều thiệt thòi vì bị nhiều người ghét, nhưng bù lại, những ai hiểu tính tôi là kẻ không ngại ‘mất lòng trước, được lòng sau’ thì sẽ làm việc rất ăn ý”, Ali nói.

Tuy chỉ mới 19 tuổi, Ali Hoàng Dương đã là trụ cột về kinh tế, nuôi cả mẹ lẫn em gái trong gia đình.

Trước nhiều bình luận cho rằng phong cách, hình ảnh của Ali Hoàng Dương có nhiều nét giống Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ lập tức phủ nhận.

“Anh Noo và Sơn Tùng đều đang là 2 cái tên nổi tiếng và rất được khán giả yêu thích, do đó, những nghệ sĩ trẻ đi theo hình tượng solo thường bị đem ra so sánh, thậm chí bị nói sao chép phong cách của họ. Mong khán giả hãy cho tôi thêm thời gian, bởi sau The Voice, tôi cũng chỉ mới ra mắt vài sản phẩm chính thức và đang dần khẳng định cá tính âm nhạc của riêng mình. Hy vọng thời gian tới, khán giả sẽ nhìn thấy tôi là một Ali Hoàng Dương chứ không phải bản sao của Noo Phước Thịnh hay Sơn Tùng”, nam ca sĩ chia sẻ.