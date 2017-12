Thứ Sáu, ngày 22/12/2017 08:37 AM (GMT+7)

Tối 21.12, Chi Pu đã chính thức cho ra mắt MV mới với tên gọi Talk to me (Có nên dừng lại). Đây là sản phẩm cuối cùng khép lại kế hoạch lấn sân ca hát của nàng hot girl 9x trong năm 2017, do vậy, cô đã mời nhà sản xuất TripleD, đạo diễn Ứng Duy Kiên, stylist Hoàng Ku cùng nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như Công Trí, Chung Thanh Phong, Tăng Thành Công... hỗ trợ thực hiện MV ca khúc này, nhằm mang một sản phẩm chỉn chu gửi đến khán giả.

Chia sẻ với chúng tôi, đại diện của Chi Pu cho biết, để thực hiện trọn vẹn kế hoạch “hai tháng bốn MV”, cả ê-kíp đã phải làm việc cuốn chiếu trong 2 tháng qua, ngay cả Chi Pu cũng mất ăn mất ngủ, vừa tập vũ đạo, vừa chọn bài hát mới và tìm kiếm đội ngũ sản xuất uy tín cho mỗi sản phẩm. Tổng kinh phí đầu tư cho 4 MV trên cũng lên đến hàng tỷ đồng.

Trước tin đồn cho rằng, Chi Pu “vung tiền” đi hát, liên tục ra MV vì quá giàu, đại diện của nữ ca sĩ phủ nhận và cho biết: “Để thực hiện 2 MV đầu tiên là Từ hôm nay và Cho ta gần hơn, Chi Pu phải tự trích tiền túi do cô ấy dành dụm, tích góp suốt 8 năm vào nghề. Thời gian gần đây, cô ấy phải tích cực chạy show, đi hát mỗi đêm mới có đủ kinh phí để bù vào các khoản phát sinh khi thực hiện 2 MV cuối nằm trong dự án lần này. Người ta có thể đồn đoán Chi Pu giàu có, vung tiền thế nào là quyền của họ, nhưng tôi khẳng định tin đồn này không đúng, bởi mỗi sản phẩm làm ra đều là mồ hôi, tâm huyết của cô ấy và cả ê-kíp”.

Đại diện Chi Pu phủ nhận tin đồn hot girl 9X vung tiền đi hát vì quá giàu.

Về phía giọng ca Cho ta gần hơn, cô tâm sự dù thời gian qua cái tên Chi Pu liên tục “gây bão” trên mạng xã hội, nhưng cô vẫn thấy bản thân may mắn khi nhận được nhiều sự chú ý đến thế.

“Những ngày đầu khi quyết định đi hát, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi không một nhà sản xuất, nhạc sĩ hay ê-kíp nào chịu hợp tác, vì họ không tin tưởng vào năng lực và khả năng ca hát của tôi. Vì vậy, để thuyết phục được họ, tôi chỉ còn cách chứng minh bằng những sản phẩm. Cuối cùng, mọi người đều đã công nhận thành quả của tôi, và bằng chứng là tôi khá may mắn khi được hợp tác với 4 đạo diễn nổi tiếng qua 4 MV đã ra mắt công chúng”, Chi Pu chia sẻ.

Sau khi khép lại các dự án âm nhạc trong năm cũ, qua năm 2018, Chi Pu sẽ trở lại điện ảnh khi tham gia diễn xuất trong phim Hãy để em yêu anh, tác phẩm hợp tác giữa hai nước Việt - Hàn, đóng cặp cùng nhiều dàn sao đình đám xứ kim chi và Mối tình đầu của tôi kết hợp cùng Lan Ngọc.