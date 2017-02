Phận "chìm, nổi" của các ca khúc nhạc phim Việt

Ca khúc “Bống bống bang bang” (nhạc phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”) do Only C sáng tác với phần thể hiện của nhóm hát 365, đạt lượt người nghe - xem lên đến con số 113.234.363 trên YouTube. Ca khúc này trở thành bài hát được yêu thích nhất của giới trẻ là học sinh, sinh viên hiện nay.

Ra đời từ đời sống trong phim

Nhạc phim mang trong mình cả một câu chuyện được nhạc sĩ cảm tác sau khi trải nghiệm đời sống trên phim. Ca khúc “Mẹ ơi đừng bỏ con” (phim “Bệnh viện ma”) do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác, là lời tâm sự gửi mẹ của đứa con thương yêu đã chạm vào cảm xúc sâu tận đáy lòng của khán giả bằng những giai điệu tha thiết, tình cảm mượt mà, chinh phục người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Ca khúc “Mưa và Nắng” của nhạc sĩ Đức Trí (phim “Nắng”) được viết ra từ câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng giữa nhân vật Trang - người mẹ bị thiểu năng, còn có biệt danh do con gái đặt cho là Mưa đã vất vả mưu sinh nuôi nấng cô con gái tên Nắng yêu quý của mình.

Ca khúc “Yêu và yêu” (của Dương Khắc Linh trong phim “Bệnh viện ma”) cũng là một ca khúc nhạc phim hay. Nếu chưa từng xem phim, có lẽ ai cũng nghĩ bản nhạc rất ăn khách (hit) này là một ca khúc riêng của nhóm hát Monstar vì tính chất độc lập trong đời sống của nó.

“Ngày xa quê” với tiếng hát trong veo của Thùy Chi trong phim “Vòng eo 56” cũng trở thành ca khúc ăn khách trên các bảng xếp hạng trong năm 2015 với những yêu cầu phát lại nhiều lần trên sóng radio của thính giả. Thành công của ca khúc “Ngày em xa quê” không phải vì phim mà bởi những ca từ và giai điệu gần gũi, thân quen chạm đến trái tim của số đông người nghe.

Không gặt hái thành công doanh thu như mong đợi nhưng bộ phim “Fan cuồng” (đạo diễn: Dustin Nguyễn) lại rất thành công về âm nhạc. Trong đó, ca khúc “Đi về yêu thương” do nhóm rock Fanatic Band thể hiện rất cuốn hút.

Nhạc phim Việt lên ngôi đến mức công chúng có thể kể ra danh sách ca khúc đang được yêu thích nhất hiện nay là những ca khúc đi ra từ phim, có đời sống riêng ngoài bộ phim, giành những vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc “Ta hứa sẽ nhận ra” (phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”) do Lê Cát Trọng Lý sáng tác rất được người nghe yêu thích bởi đậm chất suy tư cùng giai điệu êm đềm quen thuộc rất đặc trưng Lê Cát Trọng Lý.

Danh sách ca khúc ăn khách từ nhạc phim còn có: “Câu chuyện đêm” (phim “Trường ma”) do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện; ca khúc “Yêu thương tận cùng” (phim “Cô hầu gái”) do Miu Lê thể hiện; ca khúc “Chỉ là anh thôi” (phim “Gái già lắm chiêu”) do Hồ Quỳnh Hương thể hiện; Ca khúc “Giấc mơ không nhòa” (phim “Thần tiên cũng nổi điên”) do Bùi Anh Tú thể hiện; ca khúc “Cho em gần anh thêm chút nữa” (phim cùng tên) do Hương Tràm thể hiện…

Dễ có ca khúc hay

Theo nhạc sĩ Quốc An (tác giả của nhiều ca khúc phim ăn khách, như: “Mong được một lần” - phim “Mùi đời”, do Khôi Trần thể hiện hay “Xin lỗi mẹ” - phim “Ảo vọng”, do Quang Hà thể hiện thì “viết nhạc phim sướng hơn viết ca khúc độc lập nhiều” bởi khi đặt bút viết ca khúc cho một bộ phim hay một ca khúc độc lập, người viết đều đặt hết tâm huyết vào ca khúc ấy với mong muốn độ lan tỏa rộng lớn đến với người nghe nhưng số phận ca khúc độc lập đôi khi lại phụ thuộc quá nhiều vào ca sĩ thể hiện nó nên nếu không được một giọng ca ngôi sao hát, ca khúc ấy cũng dễ bị lãng quên.

Trong khi đó, với ca khúc viết cho phim, nhạc sĩ có quyền chọn một giọng ca phù hợp nhất chứ chưa cần tên tuổi ngôi sao. Tần suất phát đi phát lại của phim sẽ giúp ca khúc gây chú ý với khán giả.

Nhiều nhạc sĩ cũng cho rằng viết nhạc phim không mất quá nhiều thời gian cho khâu tư duy đề tài vì kịch bản phim vốn đã là những đề tài tuyệt vời. Những ca khúc được viết dựa trên những nội dung câu chuyện có sẵn, việc của các nhạc sĩ là làm sao cảm nhận được để có những giai điệu hay nhất, phù hợp với nội dung phim.

Tất nhiên, sự tinh tế của nhạc sĩ sẽ chuyển tải một cách cảm xúc nhất thông điệp của câu chuyện phim. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh thừa nhận: “Với ưu thế chất liệu đời sống trong phim, nhạc sĩ viết nhạc phim rất dễ có được những ca khúc hay”.