Noo Phước Thịnh "nóng mặt" vì bị trêu lạnh lùng với phụ nữ

Thứ Hai, ngày 01/05/2017 07:24 AM (GMT+7)

Tối 30/4, tập 12 The Voice đã chính thức diễn ra với màn đấu loại trực tiếp đầy gay cấn giữa 2 đội Đông Nhi và Tóc tiên. Hai thí sinh Đào Tín và Giáng My đã phải ngậm ngùi chia tay chương trình nhận được tỉ lệ bình chọn thấp nhất từ khán giả.

Bộ tứ giám khảo The Voice trong đêm đấu loại trực tiếp.

Dù phải dừng lại khá sớm, nhưng tiết mục của Đào Tín tối qua lại nhận được khá nhiều sự chú ý từ người xem nhờ màn tranh luận hài hước của bộ tứ giám khảo. Trong lúc chàng trai trẻ thể hiện ca khúc Quá khứ còn lại, Tóc Tiên, Thu Minh đã nắm tay nhau lên sân khấu nhún nhảy, cổ vũ hết mình cho thí sinh này.

Đào Tín biểu diễn khiến Tóc Tiên, Thu Minh phấn khích.

Trước sự phấn khích của hai người đẹp, Noo Phước Thịnh đã lên tiếng “cảnh báo” thí sinh này rằng: “Phụ nữ là ánh trăng lừa dối, em đừng để nhan sắc lôi cuốn như vậy.” Ngay lập tức, Tóc Tiên liền đáp trả rằng phụ nữ mới là những người đem lại cảm xúc cho đàn ông.

Thu Minh cũng không quên lên tiếng trêu chọc: “Noo ơi, không phải ai cũng lạnh lùng với phụ nữ như em đâu.” Câu nói của nữ ca sĩ đã khiến cả trường quay cười ồ thích thú.

Noo Phước Thịnh "nóng mặt" khi bị đàn chị trêu chọc lạnh lùng với phụ nữ.

Anh lên tiếng đáp trả và cho rằng con gái thời nay chỉ thích những chàng trai lạnh lùng, "bad boy".

Noo Phước Thịnh cũng chứng tỏ anh không phải dạng vừa khi đứng lên phản pháo: "Bây giờ các bạn nữ hãy nói cho tôi nghe một điều, những người đàn ông càng lạnh lùng, càng quậy thì các bạn càng thích đúng không? Tại sao Đông Nhi lại có bài Bad Boy?". Một lần nữa, cả trường quay lại trở nên náo nhiệt với những tràng pháo tay và tiếng cười phấn khích đến từ khán giả.

Một số hình ảnh trong đêm thi The Voice vừa qua:

Thí sinh Dương Thuận trong đội Tóc Tiên nối tiếp chương trình bằng ca khúc Chí phèo. Ngoài giọng hát truyền cảm, tươi vui, chàng trai này còn chinh phục người nghe bởi sự tự tin, phóng khoáng và biết cách làm chủ sân khấu.

Huyền Dung mang đến sự lột xác mạnh mẽ qua tiết mục I love you. Cô “thiêu đốt” toàn bộ trường quay khi theo đuổi hình tượng sexy, vừa hát vừa nhảy đầy cuồng nhiệt trên sân khấu. Tuy nhiên, HLV Đông Nhi vẫn cho rằng Huyền Dung thiếu sự tự tin và ngày hôm nay cô đã làm hết sức mình.

Phương Mai – thí sinh đội Tóc Tiên khiến khán giả “nổi da gà” khi thể hiện lại ca khúc Ánh sáng đời tôi – bản hit gắn liền tên tuổi Thu Minh. Nữ ca sĩ Ngày mai nhận xét, Phương Mai là thí sinh dũng cảm nhất đêm nay vì dám hát một bài quá khó trước chủ nhân thật sự của nó. Điều đó khiến cô cảm thấy tự hào về học trò của mình.

Hotboy Anh Tú mang đến ca khúc Ánh nắng của anh đầy nhẹ nhàng, lãng mạn. Tóc Tiên nhận xét, đây là thí sinh khiến cô ấn tượng nhất trong team Đông Nhi nhờ sự đa dạng về phong cách và khả năng ca hát.

Bà mẹ một con Giáng My khiến người xem thích thú khi hoá thân thành nàng tiên nữ xinh đẹp trong ca khúc Chốn thiên đường, Bài ca trên núi. Tuy nhiên, Đông Nhi vẫn khuyên học trò cần mạnh mẽ hơn, dám bước ra khỏi hình ảnh của một Giáng My an toàn, quen thuộc như hiện nay.

Thí sinh HanSara đội Đông Nhi tiếp nối chương trình bằng ca khúc tiếng Anh – Side to side của Ariana Grande. So với khi còn hoạt động trong team Noo Phước Thịnh, lúc này, hot girl Hàn Quốc đã có sự lột xác mới mẻ với hình ảnh năng động. Tuy nhiên, HLV Thu Minh vẫn thẳng thắn cho rằng: "Tố chất trong con người em là có nhưng chưa đủ độ chín mùi, chị mong rằng em sẽ quyết liệt hơn".

Thí sinh Hiền Hồ khép lại chương trình bằng tiết mục Mình yêu từ bao giờ - nhạc phim Em là bà nội của anh. Ngay khi phần trình diễn này kết thúc, Noo Phước Thịnh đã phải thốt lên: "Đẹp quá, em tỏa sáng như một ngôi sao. Em hội tụ đủ yếu tố để trở thành một ngôi sao giải trí, đúng là một nàng công chúa Cinderella bước ra từ truyện cổ tích".