Những ca khúc phải nghe đêm giao thừa

Happy New Year – ABBA

Được phát hành vào năm 1981 bởi nhóm nhạc ABBA tới từ Thụy Điển, cho đến ngày nay, Happy New Year vẫn là một trong những ca khúc bất hủ, được mến mộ đặc biệt trên toàn thế giới mỗi khi thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới tới.

Ban nhạc ABBA với ca khúc Happy New Year bất hủ

Với lời ca vui vẻ, háo hức: “Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chúc cho chúng ta có một giấc mơ về một thế giới mà hàng xóm là thân hữu” đã tồn tại và khiến bất kể giây phút giao thừa nào suốt hơn 30 năm qua cũng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

What are you doing New Year’s Eve? – Ella Fitzgerald

Dù cho rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã cố gắng trình diễn lại bài hát này, song What are you doing New Year’s Eve chỉ thực sự hoàn hảo với giọng jazz quyến rũ của nữ ca sĩ quá cố Ella Fitzgerald.

Câu hỏi “Bạn làm gì đêm giao thừa” như một lời hỏi han, cũng tựa như một cử chỉ quan tâm, ân cần, khiến mỗi con người xích lại gần nhau hơn vào dịp giao thừa.

Giọng ca Ella Fitzgerald thể hiện ca khúc What are you doing New Year’s Eve ở độ hoàn chỉnh nhất

Ca khúc được viết bởi Frank Loesser trong năm 1947, ngay lập tức leo lên vị trí cao nhất bảng xếp hạng Orioles và là bài hát được bán chạy nhất vào tháng 12/1949.

Ella Fitzgerald cũng là một nghệ sĩ thành công với 14 giải Grammy trong sự nghiệp, từng được các đời Tổng thống Mỹ trao nhiều Huân chương cao quý.

Auld Lang Syne –Mariah Carey

Khi sáng tác bài thơ Auld Lang Syne vào năm 1788, nhà thơ Robert Burns có lẽ cũng không nghĩ rằng tác phẩm của ông khi được phổ nhạc lại có thể trở thành 1 trong những bài ca trong đêm giao thừa bất hủ tới hàng trăm năm sau đó.

Nhà thơ Robert Burns là tác giả phần lời của ca khúc Auld Lang Syne

Năm 2010, Mariah Caray phối lại ca khúc với phong cách dance sôi động, dù trước cô là những bản cover xuất sắc của các danh ca như Kimu Hendrix, Aretha Franklin hay Barba Streisand. Ca khúc vang lên là lời ca tiễn biệt năm cũ và đón chào năm mới với giai điệu quen thuộc với bất cứ ai.

Home – Michael Buble

Nỗi khát khao được trở về nhà của một người đàn ông, dù đã đi khắp nơi từ Paris hoa lệ đến thành Rome hùng tráng, bên cạnh hàng triệu người vẫn cảm thấy cô đơn, buồn chán…chính là những ca từ mà Michael Buble làm say đắm lòng người qua ca khúc Home.

Home gắn liền với giọng ca Michael Buble

Người ta vẫn có câu “Tết nào vui bằng tết đoàn viên”, có lẽ bất cứ ai khi xa nhà, dịp Tết mà nghe Home sẽ cảm thấy thực sự xúc động. Ca sĩ 41 tuổi người Canada Michael Buble nổi danh đặc biệt với Home bằng giọng ca đồng quê đặc trưng. Đến thời điểm hiện tại Michael Buble đã giành được bốn giải Grammy và nhiều giải thưởng danh giá.

Phút giao thừa lặng lẽ

Sáng tác của nghệ sĩ Huy Tuấn và Anh Quân luôn là lựa chọn hàng đầu trong các liveshow âm nhạc, giải trí dịp Tết tại Việt Nam. Ca khúc viết về tâm trạng háo hức của mỗi người trong thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới, trời đất giao hòa và tất cả mọi người mong chờ tương lai an lành.

Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca

Ca khúc gắn liền với giọng ca ngọt ngào của ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi và trước đó là nữ ca sĩ Hương Thủy chắc chắn sẽ khiến những người con miền sông nước nhớ nhà da diết trong đêm giao thừa.

Phương Mỹ Chi thể hiện thành công ca khúc “Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca”

Bài hát có đoạn: “Người xa quê nghe bài dân ca/ Câu dân ca ấm lòng người xa” mang tới tâm trạng nôn nao, nhớ nhung cho nhiều người xa nhà.