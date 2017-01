Người đẹp Hàn khổ sở vì diễn với váy quá ngắn

Nữ ca sĩ Irene của nhóm Red Velvet gặp sự cố vì chiếc váy quá ngắn khi tham gia sự kiện trao giải Golden Disk Awards vào ngày 14.1 vừa qua.

Chiếc váy quá ngắn khiến Irene gặp phiền toái

Trên sân khấu biểu diễn, trưởng nhóm Red Velvet liên tục phải lấy tay kéo váy xuống. Cô cũng không thoải mái khi trình diễn hai ca khúc One of these nights và Russian Roulette cùng cả nhóm. Đây là hai bài hát giúp nhóm đoạt giải tại Golden Disk lần thứ 31.

Chiếc váy quá ngắn của Irene là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Trang Munhwa nhận xét, chiếc váy ngắn tới độ có cảm giác giống như một chiếc áo T-shirt, chỉ đủ dài ngang hông. Ngay cả khi Irene đứng thôi cũng đủ thấy váy ngắn tới mức nào.

Nữ ca sĩ phải lấy tay kéo váy xuống thấp

Các động tác vũ đạo không được tự nhiên

Vừa nhảy vừa phải chỉnh váy để tránh sai lầm

Trong bản ballad One of these nights, Irene không gặp nhiều phiền toái vì chiếc váy quá ngắn. Song tới bản nhạc dance Russian Roulette, màn vũ đạo quỳ một bên gối khiến nữ ca sĩ gặp phải sự cố. Vì thường xuyên phải chú ý tới chiếc váy nên Irene không ít lần lấy tay kéo chân váy xuống.

Clip: Fan ghi lại cảnh Irene biểu diễn với chiếc váy quá ngắn

Ngay sau chương trình, cư dân mạng tỏ thái độ phàn nàn: “Không chỉ quá ngắn mà thậm chí còn trông giống như chỉ mặc một mình áo”, “Trông đã thấy bất tiện rồi”. Nhiều ý kiến còn cho rằng việc quản lý yêu cầu ca sĩ ăn mặc như vậy trong tiết trời giá lạnh là “quá đáng”.

Đây không phải lần đầu tiên nhóm Red Velvet gây tranh cãi vì trang phục. Trong đại nhạc hội MBC Gayo Daejejeon 2016 diễn ra ngày 31.12.2016, nhóm cũng bị chê trách vì thời trang quá mỏng manh, xuyên thấu trong khi trời lạnh dưới âm độ.