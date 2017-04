Mr. Đàm phẫn nộ lên tiếng vụ lùm xùm "Có Thanh thì không có Đàm"

Thứ Sáu, ngày 28/04/2017 05:00 AM (GMT+7)

Cách đây không lâu, gameshow Tôi có thể - I can do that đã thu hút khá nhiều sự chú ý khi công bố dàn giám khảo gồm có Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, MC Trác Thuý Miêu. Đặc biệt, sau nhiều năm không nhìn mặt vì những mâu thuẫn trong quá khứ, đây là một trong những dịp hiếm hoi cặp đôi “oan gia” này đồng ý hợp tác chung trong một chương trình.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo công bố gameshow, không ít khán giả cảm thấy bất ngờ khi Mr. Đàm bỗng nhiên vắng mặt, chỉ có Phương Thanh xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ khách mời.

Trong thông cáo mới nhất của gameshow Tôi có thể, BTC cũng không còn đề cập tên Mr. Đàm như lúc đầu mà chỉ thông báo lấp lửng “Danh tính một giám khảo đặc biệt sẽ được giữ bí mật cho đến khi chương trình lên sóng”.

Dù đã nhận lời ngồi ghế nóng, Mr. Đàm vẫn vắng mặt trong buổi ra mắt gameshow khi chương trình có sự xuất hiện của Phương Thanh.

Ngay sau đó, trên một vài trang mạng đã xuất hiện những bài viết cho rằng Mr. Đàm công khai chèn ép Phương Thanh. Thậm chí, những nguồn tin này còn khẳng định “ông hoàng nhạc Việt” đã đưa ra lời tuyên bố “Có Phương Thanh thì không có Đàm” vì không muốn làm việc với chị Chanh.

Khi chúng tôi liên hệ với Mr. Đàm để tìm hiểu thực hư, nam ca sĩ cho rằng những thông tin đang gây xôn xao trên mạng chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý của đơn vị sản xuất.

"Đúng là tôi từng nhận lời làm giám khảo gameshow này, nhưng thời điểm đó BTC chưa có nội dung cụ thể, đôi bên cũng chưa ký hợp đồng chính thức. Sau một thời gian cân nhắc và quyết định từ chối tham gia chương trình, tôi rất tức giận khi họ lại sử dụng tên tuổi của tôi để bày trò PR và 'ăn theo' loạt scandal gần đây. Với tôi, đó là trò bẩn từ những kẻ kém cỏi, tiểu nhân và lười suy nghĩ", Mr. Đàm cho biết.

Riêng tin đồn về lời phát biểu “Có Phương Thanh thì không có Đàm”, giọng ca Góc khuất khẳng định, ở vị trí của Đàm Vĩnh Hưng hiện tại, anh không cần phải tranh giành hay lo sợ làm việc chung với bất cứ ai.

Trong khi đó, chị Chanh vẫn giữ im lặng và không quan tâm đến những ồn ào đang hướng về mình.

Phương Thanh bỏ ngoài tai những ồn ào xoay quanh hiềm khích giữa chị và Mr. Đàm.

Về phía BTC gameshow Tôi có thể, đại diện chương trình thừa nhận cách đây vài tháng, Mr. Đàm từng nhận lời tham gia với vai trò giám khảo. Tuy nhiên, khi ngày quay hình càng cận kề, nam ca sĩ bất ngờ xin rút lui khỏi ghế nóng vì lý do cá nhân.

"Câu chuyện lùm xùm xung quanh mối hiềm khích của Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh là vấn đề cá nhân giữa 2 nghệ sỹ, chúng tôi không phải là người phát ngôn", bà Như Mai - đại diện chương trình cho biết.

Ngoài ra, trước lời tố Ban tổ chức đang "ăn theo tên tuổi, bày trò PR" từ Mr. Đàm, bà Như Mai cũng không bình luận gì thêm.