Kém 4 tuổi, "chồng phi công" và Khởi My vẫn đẹp đôi khi diễn chung

Những hình ảnh tình tứ của Khởi My - Kelvin Khánh trước khi rộ tin hai người đính hôn.

Sáng nay (25.4), người hâm mộ bất ngờ khi thấy đoạn clip livestream đám hỏi của Khởi My và Kelvin Khánh trên fanpage Kelvin Khánh (Nguyễn Văn Khánh). Vì hai người đóng chung nhiều MV đa phần khán giả cho rằng, họ đang thực hiện chung một dự án âm nhạc khác. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số bạn bè trong giới, Khởi My sắp làm đám cưới với đồng nghiệp kém 4 tuổi.

Nhìn lại các sản phẩm của Khởi My có thể thể thấy cô đã từng hợp tác vớiKelvin Khánh 8 MV và nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn rất thân thiết ở ngoài đời.

"Gửi cho anh" là dự án âm nhạc đầu tiên mà Khởi My hợp tác cùng Kelvin Khánh. Bộ phim ca nhạc ngắn được Khởi My đầu tư rất công phu kể về mối tình đầu trong trẻo và thơ ngây thuở học trò.

Nếu Khởi My vào vai cô nữ sinh ngổ ngáo, thường đi học muộn nhưng rất yêu âm nhạc thì Kelvin Khánh khiến fan thích thú với hình tượng chàng công tử nhà giàu, điển trai, học giỏi và có mẹ đầy quyền lực.

Do có tính cách trái ngược nhau, cả hai luôn xảy ra nhiều xích mích và hiểu lầm. Khi làm rõ nguyên nhân, Khánh dần nhận ra mình có tình cảm với Khởi My và đứng ra xin cho bạn gái được tham gia cuộc thi ca hát ở trường.

Khi cả hai đang hạnh phúc với mối tình đầu lãng mạn thuở học trò thì vấp phải sự phản đối từ mẹ Khánh. Để bạn trai có con đường tương lai rộng mở hơn, Khởi My đã quyết tâm chia tay anh chàng. Lời bài hát da diết và ngọt ngào cùng câu chuyện tình dang dở của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

"Gửi cho anh" phát hành năm 2013 gặt hái được nhiều thành công và đưa tên tuổi của Khởi My, Kelvin Khánh trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt.

Sau thành công của"Gửi cho anh", Khởi My tiếp tục mời "người tình tin đồn" đóng tiếp phần 2 với tên gọi - "Người yêu cũ".

"Gửi cho anh 2" vẫn tiếp tục chuyện tình của My và Khánh sau 8 năm xa cách. Trong 8 năm này, người bên cạnh My là Long - một kẻ sẵn sàng bán mạng để bảo vệ cô. Khi Khánh biết chuyện năm xưa và muốn quay lại với My, cô đã từ chối để đến bên Long - người yêu cô tha thiết.

Năm 2014, nữ ca sĩ sinh năm 1990 tiếp tục hợp tác cùng Kelvin Khánh và Huy Nam trong MV "Buông tay". Clip mang màu sắc tang thương khi kể về mối tình tay ba đau khổ và day dứt.

Giọng ca quê Đồng Nai tiếp tục ra MV "Buông tay 2: Ai ai ai" cùng hai thành viên nhóm La Thăng.

Tiếp nối thành công, Khởi My và Kelvin Khánh lại một lần nữa "vô duyên" trên màn ảnh trong MV "Anh ở đâu".

Dường như với Khởi My, cô chỉ tin tưởng và giao cho người tình màn ảnh của mình vai nam chính dù cựu thành viên nhóm La Thăng không phải một diễn viên chuyên nghiệp. Cả hai tiếp tục câu chuyện duyên nợ đầy trắc trở trong "Nếu ngày ấy".

Sau khi khiến khán giả "bội thực" với loạt MV có chuyện tình buồn, Khởi My và Kelvin Khánh khiến fan thích thú với clip dễ thương "Chuột yêu gạo" và "Chuyện nắng mưa".

Hai ca khúc có lời ca nhí nhảnh, vui tươi và dễ thương.