Hà Hồ quá gợi cảm khiến trai trẻ căng thẳng trên sân khấu

Trong đêm trao giải We Choice Awards vừa diễn ra tại nhà hát Hoà Bình, TP.HCM, Hồ Ngọc Hà đã thu hút nhiều sự chú ý khi góp mặt với vai trò khách mời biểu diễn trên sân khấu.

Tiết mục của cựu HLV The Voice cũng đặc biệt không kém khi kết hợp cùng đàn em Erik bằng bản Mashup Sau tất cả - Keep me in love.

Với sự xuất hiện quá đỗi gợi cảm, lộng lẫy cùng bản lĩnh làm chủ sân khấu, Hà Hồ đã khiến Erik nhiều lần bối rối, căng thẳng khi đứng cạnh đàn chị.

Erik không dám nhìn thẳng vào đàn chị quá lâu, thay vào đó, anh nhắm mắt để tập trung phiêu theo giai điệu bài hát. Tiết mục kết hợp "lệch tuổi" này vẫn được cả hai biểu diễn ăn ý và nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh, Phan Anh là 4 nghệ sĩ nằm trong Top 10 nhân vật truyền cảm hứng do khán giả bình chọn.

Phan Anh sánh đôi Hoa hậu Đăng Thu Thảo công bố kết quả các hạng mục liên quan đến Đời sống, giới trẻ.

Noo Phước Thịnh hào hứng đứng cạnh Chi Pu, đích thân xướng tên Gương mặt gây bão mạng xã hội và Câu nói ấn tượng trong năm mà giới trẻ yêu thích.

Noo Phước Thịnh trao giải Gương mặt gây bão mạng xã hội cho người đẹp Mai Ngô. Trong năm qua, cô liên tục có những phát ngôn ấn tượng, cùng những biểu cảm khó đỡ được khán giả nhớ đến.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và NSƯT Thành Lộc sánh đôi, trao giải các hạng mục về Giải trí.

Chi Pu hạnh phúc khi được vinh danh Nghệ sĩ trẻ có nhiều hoạt động đột phá trong năm.

Soobin Hoàng Sơn thắng lớn với giải Nghệ sĩ trẻ triển vọng. Sau bản hit Phía sau một cô gái, anh liên tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và được đề cử tại nhiều giải thưởng uy tín.

Hà Anh Tuấn khiến cả khán phòng vỗ tay không ngớt khi hát lại 5 bản hit đình đám của VPOP trong năm qua.

Đông Nhi thể hiện ca khúc Cảm ơn tri ân khán giả.

Noo Phước Thịnh trình làng ca khúc mới - Phía sau thiên đường khi biểu diễn tại lễ trao giải.