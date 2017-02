Đông Nhi mặc đồ diễn gợi cảm quyến rũ Ông Cao Thắng

Vào dịp Valentine hàng năm, cặp đôi Ông Cao Thắng – Đông Nhi luôn thực hiện các MV âm nhạc chung để thể hiện tình cảm mặn nồng dành cho nhau và năm nay cũng không ngoại lệ.

Được biết, ca khúc mới của cả hai có tên gọi "Love me too" – thuộc thể loại Future House do nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác riêng cho chuyện tình 8 năm của cặp đôi.

Khác với những hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào trước đây, trong MV này, Đông Nhi đã hóa thân thành một cô nàng sexy, gợi cảm, cùng bạn trai và nhóm bạn bè vui chơi, dã ngoại tại một buổi tiệc được tổ chức tại hồ bơi.

Đông Nhi hóa thân thành "party girl" kiêu sa, gợi cảm trong MV mới.

Không chỉ góp mặt trong MV, Ông Cao Thắng còn hỗ trợ bạn gái trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Tuy chưa hé lộ nhiều về nội dung trong MV, nhưng một số hình ảnh Đông Nhi hóa thân thành “party girl” (tạm dịch: Cô gái tiệc tùng), mặc đồ bơi mát mẻ đã khiến fan đứng ngồi không yên và chờ đợi ngày sản phẩm này được ra mắt.

Dự kiến, MV "Love me too" sẽ được giới thiệu vào ngày 20/2, vỏn vẹn 1 tuần sau khi MV Cảm ơn do Đông Nhi thực hiện cùng trò cưng The Voice Kids – Nhật Minh được ra mắt.

Ngoài ra, vào ngày 18/2 tới, nữ ca sĩ cũng sẽ có một sân khấu hoành tráng tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội để lần đầu tiên ra mắt ca khúc này trước hàng nghìn khán giả Thủ đô.

Một số hình ảnh trong MV "Love me too" sắp ra mắt của Đông Nhi:

Nữ HLV The Voice Kids mặc trang phục mát mẻ, khoe thân hình gợi cảm tại hồ bơi.

Cô hóa thân thành cô nàng tiệc tùng trong MV kết hợp cùng bạn trai.

Hình ảnh mới của Đông Nhi khiến các fan "đứng ngồi không yên".

Dù đã lui về hậu trường hỗ trợ Đông Nhi và không còn đi hát như trước, thỉnh thoảng, Ông Cao Thắng vẫn góp giọng và xuất hiện trong MV cùng bạn gái.

Anh chàng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi là một đại thiếu gia giàu có, điển trai và đặc biệt chung thủy trong tình yêu.