Đón Valentine bằng những ca khúc nghe xong là muốn yêu

Mùa yêu cũ – Trung Quân

Nếu ai đó gọi Trung Quân Idol là “Thánh mưa”, thì cũng xin một lần gọi anh chàng ca sĩ đáng yêu này là “thánh Valentine”.

Mùa Valentine năm ngoái, Trung Quân đã “cứa tim” fan khi tung ca khúc Mùa yêu cũ do Tiên Tiên sáng tác và với chất giọng đượm buồn như những cơn mưa kéo dài của mình, anh đã khiến mỗi chúng ta đều thổn thức nhớ về những kí ức xưa cũ.

Chia sẻ về lý do chọn Mùa yêu cũ để mở màn cho năm 2016, Trung Quân từng chia sẻ, mình cũng từng là người gây ra lỗi lầm khiến người mình yêu thất vọng, dẫn đến chia tay. Quả thực, nếu một lần nghe Mùa yêu cũ, bạn sẽ có cảm giác nhớ nhung da diết mối tình vừa vụt khỏi tay, hay vì trốn chạy nỗi nhớ đó để rồi muốn tìm đến một chuyện tình mới. Chính điều đó làm cho ca khúc này được khá đông các bạn trẻ yêu mến.

Clip Mùa yêu cũ – Trung Quân:

A & E – Nhiều ca sĩ

A & E (Anh và em) là ca khúc chủ đề từng rất hot trong dịp Valentine năm 2013. MV của bài hát có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên, ca sĩ, hot girl đình đám như Bê Trần, Quỳnh Anh Shyn, An Japan hay ca sĩ Hà Anh, Nam Hùng, Phương Linh.

A & E là bản tình ca lãng mạn dành riêng cho các cặp đôi mùa Lễ tình nhân, chứa chan cảm xúc về tình yêu đang độ thăng hoa của đôi lứa. Là những lần sánh đôi của các cặp tình nhân trong đêm Valentine. Phần rap của Vương Anh (Ole) cùng giọng ca nội lực của Dương Trần Nghĩa mang tới cảm xúc khác biệt cho ca khúc này.

Cơn mưa tình yêu – Hà Anh Tuấn ft Phương Linh

Ca khúc Cơn mưa tình yêu của cặp song ca tình tứ số 1 làng giải trí Việt, Hà Anh Tuấn – Phương Linh dường như đã trở thành bài hát và giai điệu mà người ta có thể nghe ở mọi thời điểm, hát ở mọi không gian khi sở hữu ca từ quá đỗi gần gũi và du dương với công chúng.

Cơn mưa tình yêu trải ra trong thính giác và trí tưởng tượng của người nghe những khung cảnh nên thơ, những cung bậc cảm xúc mà bất kì lứa đôi nào cũng từng một lần trải qua. Đó là nhớ thương, giận hờn, là bồi hồi, xúc động và tình yêu chỉ chực bùng cháy trong sự mê say.

Clip Cơn mưa tình yêu qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn và Phương Linh:

Mùa ta đã yêu – Hương Giang Idol

Thêm một bài hát nữa thực sự đáng nghe vào dịp Valentine, Mùa ta đã yêu với tiết tấu vui nhộn và giọng ca truyền cảm của Hương Giang Idol và Phạm Hồng Phước.

Bản nhạc gây ấn tượng ngay từ những tiếng hát vô tư đầu tiên của Hồng Phước và Hương Giang tiếp lời với chất giọng trong cao. Tất cả những gì được 2 ca sĩ trẻ thể hiện giống như một màn khiêu vũ trầm bổng của những cặp tình nhân.

“Thần Cupid thì đang đi la ca, anh thì đang ngồi ăn cơm gà, em thì đang tung tăng hát ca. Thần Cupid bắn mũi tên cái đùng, anh nghe hai tai lùng bùng, nghi là trúng tiếng sét ái tình, mà thiệt trúng tùm lum..” những ca từ vui tươi, dễ thương mà Mùa ta đã yêu mang tới thực sự phù hợp cho những cặp bạn trẻ mới bước vào những ngày tháng đầu của tình yêu.

Forever Alone – Justa Tee

Forever Alone thực sự xứng đáng với danh hiệu “thánh ca của dân F.A” mùa Valentine, khi ca khúc hiện đã hút hơn 16 triệu lượt nghe trên Youtube. Ca sĩ trẻ Justa Tee bằng ca từ và giai điệu vui tươi của mình đã kể về tâm sự của mọt chàng trai chịu cảnh cô đơn lâu ngày, sống mơ mộng và khát khao một ngày gặp được tình yêu trong đời.

Mùa Valentine năm nay, ắt hẳn vẫn còn rất nhiều chàng trai, cô gái vẫn chưa kịp tìm được một nửa yêu thương còn lại của cuộc đời. Tuy nhiên lắng nghe những ca khúc dù kể chuyện buồn nhưng lại được diễn tả trong một không khí vô cùng lạc quan và vui nhộn thực sự là một liều thuốc tinh thần bổ ích.

Clip Forever Alone của Justa Tee:

I Miss You – Phạm Hồng Phước

Nam ca sĩ Phạm Hồng Phước mới đây cũng đã tung ra bản cover lại ca khúc I Miss You – nhạc phim Golbin từng khiến fan mê điện ảnh “chao đảo” trong thời gian qua. Ca sĩ 9X muốn gửi tới khán giả yêu âm nhạc một lời tỏ tình dễ thương nhân dịp Valentine 2017.

Món quà đặc biệt này sẽ giúp nhiều bạn trẻ nhắn gửi “lời yêu” đến với người thương của mình trong dịp lễ tình nhân năm nay. Ca khúc cũng đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các bạn trẻ trên mạng xã hội.

My Love – Westlife

Ca khúc do những chàng trai nhóm nhạc huyền thoại một thời Weslife luôn là sự lựa chọn số 1 cho các cặp tình nhân trong mùa tình yêu. Ca khúc My Love viết về một tình yêu say đắm và bay bổng của chàng trai đang thầm yêu trộm nhớ một bóng hình người con gái.

Lời ca khúc tràn đầy yêu thương: “Và em ơi, anh vẫn mãi ấp ôm tất cả, tìm kiếm về tình yêu như đã xa vời. Và anh quỳ xuống thầm cầu nguyện, hi vọng những giấc mơ sẽ dắt anh đi.”

Bài hát nằm trong đia đơn thứ 2 của nhóm có tên Coast to Coast, cho tới nay đã trở thành giai điệu không thể nào quên và vô cùng quen thuộc với những người mến mộ Weslife, đặc biệt là tại Việt Nam.

Clip My Love của nhóm Weslife:

Endless Love – Diana Ross ft Lionel Richie

Ca khúc nổi tiếng được cặp song ca Diana Ross và Lionel Richie trình bày trở thành bản hit bán chạy thứ hai trong năm mà nó ra mắt 1981, đạt ví trí số 1 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong vòng 9 tuần liên tiếp cũng như đạt được một đề cử giải Oscar cho ca khúc nhạc phim hay nhất.

Diana Ross và Lionel Richie

Endless Love kể từ thứ tình yêu bất tận mà bất kì đôi tình nhân nào cũng muốn dành trọn cho nhau tới cuối cuộc đời. Năm 2011, người sáng tác Endless Love, Lionel Richie thu âm lại ca khúc với ca sĩ Shania Twain, tuy nhiên đối với đông đảo người nghe, thì phần trình bày giữa Richie với Diana Ross vẫn là ngọt ngào và xuất sắc hơn cả.

Just The Way You Are – Bruno Mars

Chàng ca sĩ Bruno Mars từng khiến rất nhiều trái tim thổn thức bằng một loạt những bản tình ca vui nhộn và rạo rực, và Just The Way You Are là một ví dụ điển hình. MV ca khúc này được sáng tạo bằng những khuôn hình ghi lại cảnh các cuộn dây băng được xếp thành hình một cô gái trên nền giai điệu hay và cuốn hút. Ca khúc hứa hẹn mang tới mùa Valentine 2017 những cảm xúc lạc quan và thấm đẫm màu hồng của tình yêu đôi lưa.

Clip Just The Way You Are của Bruno Mars: