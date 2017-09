Dọa giết, ép tăng ca và nỗi thống khổ của sao nữ hầu rượu

Chủ Nhật, ngày 03/09/2017 10:30 AM (GMT+7)

Trong chuyên đề phản ánh thực trạng showbiz mới đây của báo điện tử CRI.CN Trung Quốc có đề cập đến mối quan hệ đặc biệt giữa các nhà sản xuất, ông trùm giải trí hoặc thậm chí là các quan chức cấp cao với nghệ sỹ. Qua lời kể trực tiếp của các MC, diễn viên và ca sỹ, câu chuyện "góc khuất" của những buổi tiếp khách, giao lưu... mang đến cho công chúng nhiều thông tin bất ngờ, trong đó không ít chi tiết thú vị.

Bị ép diễn tăng ca

Trường hợp này cũng xảy ra khá thường xuyên đối với các nghệ sĩ khi nhận lời tham gia biểu diễn tại các sự kiện do các doanh nghiệp địa phương tổ chức. Quản lý của nữ ca sĩ Kha Dĩ Mẫn tiết lộ, lỗi này một phần do phía đơn vị môi giới, một phần do phía đơn vị tổ chức gây nên.

Người này kể lại, trong một lần Kha Dĩ Mẫn nhận lời biểu diễn tại một hộp đêm ở Ma Cau, hợp đồng ghi rõ chỉ biểu diễn duy nhất một ca khúc. Tuy nhiên, chủ quán lại yêu cầu ca sỹ hát thêm, mặc dù cát-xê chỉ trả cho một bài.

Ban đầu, phía Kha Dĩ Mẫn từ chối và chỉ muốn làm việc theo hợp đồng. Tuy nhiên ông chủ hộp đêm tỏ vẻ tức giận, gọi nhiều vệ sỹ vây quanh hai người trong cánh gà để "nói chuyện". Vì không muốn làm to chuyện nên sau đó Kha Dĩ Mẫn đành đáp ứng. “Nếu mình làm cứng mà không diễn thêm thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Người nghệ sĩ lúc này đành phải hạ mình chịu thiệt".

Bị dọa giết nếu không phục tùng

Diễn viên đóng thế cho Chương Tử Di trong Dạ yến - Thiệu Tiểu San từng khẳng định trong đời đi dự tiệc cùng khách doanh nhân cô từng gặp nhiều chuyện đáng sợ.

Thiệu Tiểu San cho biết, chỉ vì từ chối uống rượu tiếp khách sau khi tham gia một sự kiện khai trương, cô đã bị đơn vị tổ chức... dọa giết. Trước sức ép quá lớn, cô đành nhắm mắt thực hiện dù bản thân không có tửu lượng.

Khi được chất vấn về tên và nơi xảy ra sự việc, Thiệu Tiểu San cho biết: "Sự việc cụ thể như thế nào chắc chắn tôi không muốn nhắc lại làm gì, thực sự đến giờ tôi vẫn còn rất hãi bởi bọn họ chẳng việc gì không dám làm”.

Tuy nhiên cô cũng tâm sự: "Tôi chỉ muốn ra nước ngoài sống còn hơn ở trong nước nhiều chuyện rối ren".

Lời khuyên cho các nữ nghệ sỹ trẻ

Nữ MC kiêm diễn viên Tào Dĩnh tâm sự, cô từng trải qua tất cả trường hợp như của đàn chị Lý Tương, nữ ca sĩ Chu Nhan Hồng, diễn viên Thiệu Tiểu San... Và sau mỗi lần gặp sự cố cô đều rút ra cho mình kinh nghiệm và thận trọng hơn cho những lần sau.

“Trước khi nhận lời tham gia sự kiện của đơn vị tổ chức, tôi luôn nói rõ và làm hợp đồng văn bản chi tiết. Theo đó ngoài công việc dẫn chương trình ra, tôi sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào khác. Nếu họ vi phạm thì bạn có thể nhờ luật pháp can thiệp, Tào Dĩnh tâm sự.

Ngôi sao Huyện quan 9 tuổi cho rằng cô không biết đồng nghiệp gặp sự cố trong trường hợp nào, còn bản thân mỗi khi gặp sự cố đều biết cách xử lý một cách hợp tình nhất.