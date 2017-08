Đây mới là những bí mật đáng xem trong MV triệu view của Taylor Swift

Tính đến thời điểm hiện tại sau hơn 24h được công bố, MV single Look What You Make Me Do của Taylor Swift đã đạt 40,7 triệu lượt người xem trên trang chia sẻ video của YouTube.



Trong sản phẩm âm nhạc mới nhất lần này của “xà nữ” Swift, những fan tinh mắt sẽ nhận ra có vô số những hình ảnh quen thuộc nhưng lại tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thực thụ mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra.

Mở đầu MV là hình ảnh ở một nghĩa địa, trên bia một ngôi mộ xuất hiện dòng chữ "Nils Sjoberg". Đây chính là bút danh của Taylor Swift khi cô đồng sáng tác ca khúc This Is What You Came For cùng với bạn trai cũ Calvin Harris.

Hình ảnh Taylor trong nghĩa địa mặc đúng bộ đầm xanh cô từng diện trong MV Out of the Woods.

Trong khi bộ đầm Taylor mặc khi dưới mộ được các fan tinh mắt phát hiện đây chính là trang phục được cô nàng trưng diện tại sân khấu Met Gala 2014.

Cảnh quay Taylor ngồi trong bồn tắm phủ ngập đồ trang sức lại gợi cho các fan nhớ đến câu nói trứ danh của cô nàng hồi 2015: “Truyền thông đang khắc họa hình ảnh tôi như kiểu một ai đó ngồi ở nhà và khóc gào trong chiếc bồn tắm ngọc trai”.

Hình ảnh truyền thông của Taylor trong MV được cho là lấy ý tưởng từ chính hình tượng của cô trong MV Blank Space (trái), giống từ kiểu tóc, cách trang điểm cho đến đồ trang sức.

Trong bồn tắm trang sức xuất hiện duy nhất đồng 1 USD, được cho là có liên quan đến vụ kiện đòi bồi thường 1 USD đối với David Mueller sau khi anh này sàm sỡ vòng 3 của Taylor tại một sự kiện năm 2013.

Taylor Swift cũng đeo hằng hà sa số trang sức hình rắn trong suốt thời lượng của video, chính là cách mà mọi người thường hay gọi cô là “nàng rắn”.

Khi phóng to bệ ngai vàng nơi Taylor đặt tay sẽ thấy có dòng chữ khắc nhỏ xíu “Et Tu Brute”. Đây chính là câu trích trong tác phẩm Julius Caesar của đại văn hào Anh Shakespeare. Khi bị đâm chết, Caesar mới phát hiện bản thân đã bị chính người bạn thân là Brutus phản bội. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng Taylor đang cố tình “đá xoáy” Katty Perry khi từng bị nữ ca sĩ này phản bội sau ca khúc Bad Blood.

Chưa hết, câu trích của Shakespeare còn xuất hiện trên hai cây cột trụ trong cùng cảnh quay.

Con báo trong chiếc xe dát vàng của Taylor đeo chiếc vòng số 13, con số may mắn của nữ ca sĩ. Số 13 này cũng xuất hiện rất nhiều lần trong MV mới của cô nàng.

Hình ảnh này cũng gợi nhớ đến cách mà mọi người từng gọi Taylor Swift là “nàng mèo”.

Chiếc áo có in dòng chữ “Blind for Love” có liên quan đến những mối tình thoáng qua của Taylor với hàng chục chàng trai trong lịch sử tình ái dày đặc trước đây.

Trong một cảnh quay Taylor nhảy cùng các nam vũ công và họ đều mặc chiếc áo có dòng chữ "I ❤️ TS" y chang dòng chữ trên áo ba lỗ mà tình cũ của cô là Tom Hiddleston từng mặc năm ngoái.

Và con số 8 vũ công nam cũng trùng khớp với 8 người tình của Taylor, có thể kể đến như Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris và Tom Hiddleston.

Hình ảnh cô nàng đứng trên ngọn núi người cũng gây chú ý không kém bởi khi phóng to sẽ thấy rõ những cơ thể người chính là những Taylor già yếu, diện những bộ trang phục từng được cô nàng mặc trong suốt sự nghiệp ca hát vừa qua.

Danh sách bạn bè trong tài khoản Tumblr của Taylor trong MV (phải) chính là những người bạn thân của cô và từng xuất hiện trên chiếc áo được cô nàng mặc trong MV You Belong With Me.

Cảnh quay Taylor cưa cánh máy bay như hình ảnh ẩn dụ về việc truyền thông lẫn những người không ưa cô luôn tìm cách ngăn cản nữ ca sĩ sải rộng đôi cánh và muốn được trở thành chính mình.

Nhìn rõ phần đuôi máy bay sẽ có dòng chữ “TS6”, từ viết tắt các fan của Taylor thường sử dụng để ám chỉ đến album sắp tới của cô trong suốt 2 năm qua.



Trong 40 giây cuối của MV mới thực sự là biểu tượng chú ý nhất. 15 phiên bản Taylor đứng trước thân máy bay với dòng chữ Reputation. Đây cũng là tên album mới sắp tới của cô nàng với 15 ca khúc.

Trong số 15 phiên bản Taylor, cô nàng trẻ trung nói với Taylor đã chết: “Điều gì xảy ra với con mụ này thế?”, đáp lại Taylor quá cô nói: “Đừng có gọi tao vậy chứ”. Câu thoại này được cho là ám chỉ cách rapper da màu Kanye từng gọi Taylor là “con mụ” trong ca khúc Famous của anh trước đây, cho dù Taylor đã yêu cầu anh đừng có gọi mình như vậy.