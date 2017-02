Danh ca Thái Châu tức giận mắng cháu gái trên truyền hình

​Tối 20/2, chương trình Tình Bolero hoan ca đã có đêm mở màn ấn tượng với sự xuất hiện của 7 ca sĩ đến từ phòng trà và đường phố. Vị trí ghế nóng thuộc về những danh ca lão làng như Thanh Tuyền, Thái Châu và nữ hoàng nhạc Jazz Tuyết Loan.

​Một trong những tiết mục thu hút nhiều sự chú ý nhất tối qua thuộc về Hà My. Nữ ca sĩ sinh năm 1978 đã chọn ca khúc Nếu đời không có anh và chinh phục khan giả bằng chất giọng ngọt ngào, tình cảm. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu biểu diễn ca khúc này nên Hà My đã hát sai vài chữ trong bài.​

Tiết mục cua Hà My thu hút nhiều sự chú ý trong chương trình Tình Bolero hoan ca.

​Giám khảo Thanh Tuyền đã tinh ý phát hiện lỗi này và góp ý cho Hà My một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, danh ca Thái Châu đã khiến nhiều người bất ngờ khi mượn BTC một cây roi để đánh giọng ca sinh năm 1978. Anh cho biết, Hà My chính là cháu ruột của anh, gọi anh bằng cậu. Thái Châu không quên “chỉnh” nữ ca sĩ phải gọi 2 danh ca trên ghế nóng là cô chứ không được gọi bằng chị.

​Thái Châu chia sẻ, Hà My từng là một ca sĩ nổi tiếng và đắt show cả trong lẫn ngoài nước. Cô và “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn là hai ca sĩ phát hành bang nhạc trữ tình đầu tiên lúc bây giờ.​

​Tuy nhiên, chính những sai lầm và bồng bột thuở trẻ của nữ ca sĩ đã khiến cô đánh mất sự nghiệp. Ở tuổi 39, cháu gái Thái Châu đã lên chức… bà ngoại.

​Nam danh ca than thở: “Phải chi Hà My không có tài, đằng này, Hà My lại có tất cả...” Trước sự tiếc nuối và trách mắng của cậu, nữ ca sĩ đã bật khóc trên sân khấu và cho rằng, nổi tiếng là phúc phần của người nghệ sĩ, Tổ cho ai người nấy hưởng.

​Trước lời giải thích của cháu gái, Thái Châu lại một lần nữa tức giận quát: “Tổ cho con mà con không chịu hưởng.”

Danh ca Thái Châu tức giận quát mắng cháu gái trên truyền hình.

​Cũng trong chương trình tối qua, Thái Châu đã xin lỗi khán giả khi đưa câu chuyện của gia đình anh lên sân khấu, nhưng vì ngoài đời hai cậu cháu ít có dịp gặp gỡ nhau. Lần này cả hai lại tham gia chung trong 1 chương trình nên anh muốn tận dụng “lôi hết ruột gan” của mình để chia sẻ với Hà My.

​Sau khi lui vào hậu trường, cháu gái Thái Châu tỏ ra ấm ức, tủi thân khi bị cậu mắng không biết giữ gìn “lộc Tổ”. Cô cũng trách móc nam danh ca là cậu ruột nhưng không bao giờ dành thời gian để hiểu và chia sẻ cuộc sống của cháu.

​“Cậu đã không giúp đỡ tôi mà còn trách mắng tôi trên sân khấu”, Hà My nghẹn ngào.

Hà My tủi thân khi bị Thái Châu mắng.

​Được biết, sau lần thất bại trong tình duyên, Hà My đang sống cùng mẹ ruột, con gái trong một căn nhà nhỏ, loang lỗ và dột nứt tại Nhà Bè. Kinh tế gia đình cũng phụ thuộc chính vào Hà My.

​Nữ ca sĩ ân hận vì quá khứ từng sử dụng thuốc lắc và ăn chơi, nhậu nhẹt cùng bạn bè nhưng cô khẳng định mình chưa từng dung ma tuý như lời đồn đại.​

​Sau nhiều năm ở ẩn, Hà My hy vong sắp tới cô sẽ được tham gia nhiều chương trình để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, danh ca Thái Châu nặng lời với cháu gái trong chương trình tối qua vì anh quá đau xót và uất ức cho cuộc đời truân chuyên của giọng ca tài sắc vẹn toàn này.