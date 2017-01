Dàn siêu xe khuấy đảo showbiz Việt 1 năm qua

Thứ Ba, ngày 31/01/2017 05:00 AM (GMT+7)

Dàn siêu xe rước Á hậu về dinh

Giữa tháng 3.2016, đám cưới rình rang nhất showbiz Việt thuộc về Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Ngô Trà My. Cô lên xe hoa với ông xã giàu có là doanh nhân Lê Hoàn. Hai người hơn kém nhau 13 tuổi, được nhận xét là cặp trai tài gái sắc.

Á hậu Trà My bên cạnh chú rể Lê Hoàn ngồi trong siêu xe Rolls-Royce Phantom mui trần

Dàn siêu xe trong đám cưới của Trà My khiến nhiều người trầm trồ. Dẫn đầu đám rước dâu là chiếc Limousine dài 8,5 m. Kế đó xe cưới là siêu xe Rolls-Royce Phantom mui trần hai cửa có giá ước lượng hơn 30 tỷ đồng. 5 chiếc siêu xe thuộc hai dòng xe hạng sang trên trải dài trên đường, nối đuôi sau là một loạt xế sang khác.

Một hàng dài các xe Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, Ferrari, BMW, Lexus, Limousine... có mặt trong đám cưới làm tăng thêm độ hoành tráng.

Siêu xe nối đuôi nhau trên đường quốc lộ

Siêu xe Limousine dài 8,5 m dẫn đầu đoàn rước dâu

Choáng ngợp với dàn siêu xe cực "chất" đỗ phía ngoài địa điểm tổ chức tiệc cưới Á hậu Trà My

Nam Cường rước dâu bằng siêu xe 20 tỷ

Chỉ hai ngày sau đám cưới của Á hậu Trà My, nam ca sĩ Nam Cường tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội. Anh dùng siêu xe Mercedes-benz Maybach 62S khoảng 20 tỷ đồng để rước cô dâu về căn biệt thự sang trọng. Nhà riêng của Nam Cường nằm trong khu cao cấp tại Hà Nội.

Đám cưới giữa Nam Cường và cô dâu Phương Thảo được tổ chức riêng tư ít người biết. Song sự xuất hiện của chiếc xe đưa dâu sang trọng này cũng khiến dân mạng phải xôn xao bàn tán về gia thế chú rể.

Chiếc Mercedes-benz Maybach có giá hơn 20 tỷ đồng được dùng làm xe rước dâu

Nam Cường ân cần đưa cô dâu Phương Thảo từ xe vào trong tân gia

Bà xã Nam Cường sinh năm 1993, theo học ngành ngân hàng. Cô là người Hà Nội nhưng đã chuyển vào TP. HCM để sinh sống.

Biệt thự khang trang của gia đình Nam Cường trong ngày đón dâu

Sau tiệc cưới, Nam Cường vẫn tất bận đi diễn. Tháng 9 năm ngoái, anh xác nhận bà xã 9X đã mang bầu 4 tháng. Vợ chồng Nam Cường không muốn tiết lộ hình ảnh và giới tính của con.

Siêu xe Rolls-Royce làm quà cưới

Hoa hậu Thu Ngân bên cạnh ông xã hơn 19 tuổi

Ngày 9.1.2017, đám hỏi của hoa hậu Thu Ngân và ông xã đại gia khiến cả showbiz Việt xôn xao. Trong những quà cưới nhà trai mang tới có một chiếc siêu xe Rolls-Royce Wraith. Theo đại diện của nhà phân phối hãng siêu xe này, giá của chiếc xe lên tới hơn 33 tỷ đồng.

Siêu xe Rolls-Royce Wraith làm quà cưới đắt giá

Đây được xem là quà cưới đắt giá nhất trong showbiz Việt. Với giá trị của chiếc xe này có thể mua được hơn 10 căn nhà giá 3 tỷ đồng ở Việt Nam. Bên cạnh siêu xe, nhà trai còn mang tới nhiều lễ vật.

Mẹ của hoa hậu Thu Ngân cũng tặng con gái nhẫn kim cương có giá khoảng 1 tỷ đồng cùng nhiều trang sức đắt giá khác.

Thu Ngân sau khi đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 đã sớm quyết định lên xe hoa về nhà chồng. Ông xã Thu Ngân là doanh nhân Doãn Văn Phương, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa. Hai người hơn kém nhau 19 tuổi, tiệc cưới dự kiến diễn ra tại nhà trai ở Hà Nội trước dịp Tết nguyên đán còn tiệc mừng ở nhà gái tại Hải Phòng vào ngày 6.2.

Cường Đôla cho Hồ Ngọc Hà mượn siêu xe

Siêu xe của Cường Đôla được Hồ Ngọc Hà đưa tới trong liveshow Noo Phước Thịnh

Dù đã chia tay đường ai nấy đi, mối quan hệ giữa Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà vẫn thể hiện sự tốt đẹp. Bằng chứng là nữ ca sĩ gọi người tình cũ là “cậu ấy” và khẳng định việc mượn xe của nhau là “chuyện bình thường ở huyện”.

Trong liveshow của Noo Phước Thịnh vào tháng 11.2016, Hồ Ngọc Hà có màn song ca đầy ngẫu hứng, khuấy động không khí cùng nam ca sĩ đàn em trong ca khúc Mình thích thì mình yêu thôi. Điều đáng chú ý là việc người đẹp bước ra từ chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB của Cường Đôla.

Hồ Ngọc Hà có màn trình diễn bốc lửa với Noo Phước Thịnh sau khi bước ra từ siêu xe

Ngay sau chương trình, Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng giải thích về từ “mượn” mà mọi người nói trong chuyện cô ngồi siêu xe 15 tỷ của tình cũ. Cô khẳng định hai người “chẳng ai phiền ai nhưng không có nghĩa là không nhìn mặt nhau”.

Chiếc Ferrari này của Cường Đôla là một trong ba chiếc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào ngày 24.2.2016. Vào tháng 10, Cường Đôla đã khởi động lại hành trình siêu xe - Car Passion với hành trình từ TP. HCM đi Vũng Tàu, thu hút chú ý lớn của cư dân mạng.

Sau lần “mượn xe” này, Hồ Ngọc Hà còn cùng Cường Đôla tham gia trong MV Anh là soái ca của Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ cho hay anh rất khó khăn mới có thể thuyết phục được hai người góp mặt trong MV. Thiếu gia phố Núi lái siêu xe đến quay MV nhưng “tránh” tình cũ.

Cường Đôla lái siêu xe tới ghi hình trong MV của Đàm Vĩnh Hưng

Phải rất khó khăn Mr. Đàm mới thuyết phục được Cường Đôla tham gia

Đông Nhi được Ông Cao Thắng sắm xe 13 tỷ

Cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng bên chiếc xe mới coóng

Trong ngày đầu năm 2017, Đông Nhi gây bất ngờ vì chiếc Audi R8 V10 Plus xấp xỉ 13 tỷ đồng do cô và bạn trai chung tay mua. Chiếc xế màu đỏ do Ông Cao Thắng đặt hàng. Đây cũng là món quà cho thành quả một năm làm việc vất vả của nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ hạnh phúc với món quà đắt tiền từ bạn trai

Với món quà này, Đông Nhi càng khiến cư dân mạng ghen tỵ vì mối tình đẹp với bạn trai đào hoa giàu có. Hai người yêu nhau từ tháng 3.2009, tuy chưa kết hôn nhưng sớm lên kế hoạch về chung một nhà trong tương lai gần. Đông Nhi thường xuyên được bạn trai hộ tống đi sự kiện. Cô cũng là người có tài sản không thua kém gì bạn trai.