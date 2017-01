Cô gái Đồng Tháp nhận 300 triệu nhờ hát giống Thu Minh

Tối 22/1, chương trình Ca sĩ giấu mặt đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của 4 gương mặt trẻ được xem là 4 bản sao hoàn hảo của Thu Minh (thí sinh Như Trang), Phan Đinh Tùng (Minh Trí), Quang Vinh (Quốc Anh) và Khởi My (Võ Ê Vo).

Trong đêm diễn này, cô gái đến từ Đồng Tháp – Như Trang đã vượt mặt những đối thủ còn lại khi biểu diễn 2 ca khúc Hangover và Gửi người yêu cũ. Thậm chí, cô sinh viên trường nhạc cũng đã có sự lột xác đầy sexy, quyến rũ không kém cạnh bản gốc. Nữ ca sĩ Thu Minh đã không ngừng lắc lư, cổ vũ theo nhạc khi nhìn thấy bản sao của mình xuất hiện.

Cô gái đến từ Đồng Tháp - Như Trang hát và nhảy sexy không kém bản gốc Thu Minh.

Cô nàng khiến đàn chị lắc lư theo nhạc không ngừng xuyên suốt màn trình diễn.

Tiếp đó, Như Trang lại tiếp tục khoe giọng hát đầy cảm xúc qua bản hit Gửi người yêu cũ của Hà Hồ.

Qua ca khúc thứ 2, dù không thực sự giống Hồ Ngọc Hà nhưng Như Trang vẫn ghi điểm trong mắt người xem nhờ chất giọng nồng nàn, da diết.

Cả hai phần thi này đã giúp trò cưng Thu Minh vượt xa các thí sinh còn lại để giành giải thưởng cao nhất tại Ca sĩ giấu mặt, với tổng tiền thưởng lên đến 300 triệu đồng.

Thu Minh hào hứng khi bản sao của chính mình giành chiến thắng tại Ca sĩ giấu mặt.

Ở vị trí giám khảo, Thu Minh cho rằng Như Trang là người có chất giọng ấn tượng nhất trong chương trình Ca sĩ giấu mặt năm nay. Cô tin rằng tân Quán quân sẽ gặt hái nhiều thuận lợi khi dấn thân showbiz, và sớm có được chỗ đứng trong lòng khán giả nhờ giọng hát thiên bẩm.

Dù thất bại trước như Trang, nhưng Minh Trí cũng gây ấn tượng không kém khi biểu diễn ca khúc Bởi vì anh yêu em và liên khúc nhạc Xuân. Bản sao Khởi My – Võ Ê Vo khép lại chương trình bằng tiết mục Somebody to love và Có bao giờ anh nhớ.

Phan Đinh Tùng bày tỏ sự ủng hộ cho Minh Trí - bản sao của anh tại Ca sĩ giấu mặt.

Dù không giành được thứ hạng cao, Khởi My vẫn nhiệt tình động viên Võ Ê Vo sau chương trình.