Cô bé 8 tuổi chiến thắng 700 triệu ở "Gương mặt thân quen nhí"

Thứ Bảy, ngày 31/12/2016 06:53 AM (GMT+7)

Tối 30.12, đêm Chung kết của Gương mặt thân quen nhí mùa 3 đã diễn ra tại TPHCM và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

4 cặp đôi thí sinh tranh tài gồm Công Quốc - Thu Hằng, Mai Chi - Lê Giang, Nhã Thy - Lê Việt và Diệp Chi - Vũ Hà. Hai cặp đôi khách mời không lọt vào chung kết là Minh Chiến - Hà Thúy Anh và Quốc Thái - Đình Hiếu cũng tham gia biểu diễn góp vui trong chương trình.

Kết thúc 12 tập, đứng đầu bảng là cặp đôi Công Quốc - Thu Hằng và Mai Chi - Lê Giang xếp cuối. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra vào đêm Chung kết. Cô trò Lê Giang đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi vươn lên trở thành Quán quân của cuộc thi và giành giải thưởng 700 triệu đồng.

Mai Chi - Lê Giang diễn xuất thần vở tuồng "Thần nữ dâng ngũ linh kỳ"

Mai Chi và Lê Giang chọn hóa thân thành NSƯT Thanh Trang với vở hát bội Thần nữ dâng ngũ linh kỳ.

Đây là một thử thách rất lớn với một cô bé chỉ mới 8 tuổi như Mai Chi. Tuy nhiên, cô bé vẫn thể hiện được phong thái trong từng câu chữ lẫn diễn xuất. Những động tác khó của hát bội Mai Chi cũng làm rất tốt.

Hồng Vân đã lên tận sân khấu để ôm hai cô trò Lê Giang. Trong khi đó, Hoài Linh dành lời khen cho sự bản lĩnh của cô bé 8 tuổi. Không có bất kỳ lời chê nào từ BGK dành cho cặp đôi này.

Hồng Vân lên sân khấu ôm Mai Chi vì diễn quá tốt thể loại hát bội

Video tiết mục của Mai Chi và Lê Giang

Kết quả chung cuộc, Mai Chi và Lê Giang đăng quang ở Gương mặt thân quen mùa 3 với giải thưởng 700 triệu đồng, trong đó 500 triệu đồng sẽ được trích cho các hoạt động từ thiện.

Thí sinh được yêu thích nhất thuộc về cặp đôi Công Quốc - Thu Hằng với giải thưởng 150 triệu đồng. Giải Thí sinh nỗ lực nhất thuộc về Diệp Nhi - Vũ Hà và giải Thí sinh thân thiện thuộc về Nhã Thy - Lê Việt, các giải phụ đồng nhận 30 triệu đồng.

Cùng xem thêm một số tiết mục trong đêm Chung kết:

Quốc Thái - Đình Hiếu hóa thân thành Justin Bieber và Jaden Smith trong ca khúc "Never say never".

Minh Chiến - Hà Thúy Anh hóa thân nhóm nhạc Hàn Quốc - EXO trong ca khúc "Wolf" với vũ đạo điêu luyện.

Nhã Thy và Lê Việt là cặp đôi tranh tài đầu tiên của đêm Chung kết. Nhã Thy hóa thân thành nghệ sĩ Thanh Loan. Thầy trò Nhã Thy - Lê Việt chọn trích đoạn cải lương tuồng cổ "Câu thơ yên ngựa" với trích đoạn Lý Đạo Thành xử án Thượng Dương. Nhã Thy diễn xuất thần nhận nhiều lời khen từ Hoài Linh, tuy nhiên, HLV Lê Việt lại sai lời khi biểu diễn.

Công Quốc hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng với "Chuyện tình Cổ Loa thành" được HLV Thu Hằng trợ diễn.

Diệp Nhi - Vũ Hà hóa thân thành Hồ Quỳnh Hương với "Phật Bà nghìn mắt nghìn tay".