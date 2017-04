Choáng với trang sức vàng ròng của Khởi My và các cô dâu sao Việt

Lễ ăn hỏi của Khởi My và Kelvin Khánh diễn ra bất ngờ vào sáng nay (ngày 25.4.2017) khiến nhiều người hâm mộ sửng sốt. Đặc biệt trong ngày vui này, Khởi My được trao trước nhiều "của hồi môn" giá trị bằng vàng. Không chỉ riêng Khởi My, nhiều cô dâu sao Việt khác cũng khiến người ngoài phải ghen tỵ vì những món quà trong ngày trọng đại.

Mẹ chú rể Kelvin Khánh trao 2 vòng tay, kiềng cổ và cả bông tai bằng vàng cho con dâu Khởi My. Kelvin Khánh cũng biểu lộ cảm xúc "ghen tị" ngay trước mặt Khởi My.

Bộ trang sức của cô dâu mới Khởi My khiến fan "choáng". Nữ ca sĩ và bạn trai nhiều lần bị đồn thổi hẹn hò nhưng chưa một lần xác nhận. Khởi My hơn Kelvin Khánh 4 tuổi. Ở ngoài đời, Kelvin thường gọi thân mật Khởi My là "brother - anh trai" . Lễ đính hôn của hai người được tổ chức sáng 25.4 tại một nhà hàng ở Long Khánh, Đồng Nai. Đấy là một buổi tiệc theo mô hình truyền thống có sự tham gia của người thân gia đình hai bên, không mời nhiều bạn bè vì muốn giữ bí mật. Được biết đám cưới của cặp đôi sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.

Đám cưới của cầu thủ Công Vinh và nữ ca sĩ Thủy Tiên đầu năm 2015 cũng gây chú ý vì trang sức chú rể tặng cô dâu có giá trị khoảng 50.000 USD (hơn 1 tỉ đồng).

Chiếc nhẫn cưới của Thủy Tiên được thiết kế tinh xảo với một viên kim cương to bản ở giữa, đính kèm nhiều viên kim cương nhỏ xung quanh. Chưa hết, rất nhiều nhẫn vàng ròng là của hồi môn của người thân gia đình trao cho Thủy Tiên được cô đeo tập trung ở ngón áp út. Ngoài ra tổng giá trị quà cưới của cặp đôi này được tiết lộ lên tới gần 2 tỷ đồng.

Cô dâu Hương Baby rạng rỡ với chiếc kiềng vàng nặng trĩu trong ngày cưới nam ca sĩ Tuấn Hưng.

Hình ảnh bà xã Tuấn Hưng nổi bật với bộ trang sức vàng ròng giữa rất đông quan khách chuẩn bị bước vào trong tư gia tổ chức lễ cưới năm 2014.

Năm 2014, "anh Hai" Lam Trường lên xe hoa lần hai với cô dâu Yến Phương. Được biết, mẹ cô dâu Yến Phương đã dành tặng con gái và con rể 8 lượng vàng. Nam ca sĩ cũng tặng vợ bộ nữ trang đắt tiền cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Jennifer Phạm được nhận quà cưới lung linh là một chiếc nhẫn đính hôn nạm kim cương. Đám cưới lần hai giữa người đẹp hoa hậu và doanh nhân Đức Hải cuối năm 2012 gây chú ý từ những món quà giá trị đó.

Tiệc cưới của nữ ca sĩ Trà My Idol và thiếu gia người Việt gốc Hoa cũng từng gây xôn xao. Ngoài chiếc Bentley 11 tỷ rước cô dâu về nhà chồng còn có những món quà cưới bằng vàng ròng giá trị.

Trà My được gia đình tặng "của hồi môn" bằng vàng trong ngày trọng đại. Nữ ca sĩ quyết định lên xe hoa ở tuổi 25 cùng ông xã là "tay chơi có tiếng" ở Sài thành.

Hôn lễ của Trà My Idol được đánh giá là một trong những hôn lễ hoành tráng của showbiz Việt. Vì vậy những món trang sức tặng cho cô dâu cũng không có gì đáng ngạc nhiên về độ giá trị.

Siêu mẫu Ngọc Thạch và chồng thiếu gia cũng gây xôn xao dư luận với đám cưới ngót nghét 7 tỷ đồng vào tháng 10.2013. Đặc biệt chiếc nhẫn kim cương làm quà cưới và những dây chuyền vàng ròng nặng trĩu đủ cho thấy hôn lễ nhà chồng tỷ phú của Ngọc Thạch sang trọng tới mức nào.

Điển hình vàng cưới cùng hồi môn xa xỉ là đám cưới của hoa hậu Thu Ngân và bạn trai đại gia được đánh giá có độ "khủng" về quà cưới vào bậc nhất nhì showbiz Việt. Ngoài chiếc xe Rolls- Royce Wraith trị giá hơn 20 tỷ đồng tặng cho cô dâu, số vàng do người thân tặng làm hồi môn cũng lên tới 1 tỷ đồng. Hoa hậu Thu Ngân ngay sau khi đến nhà trai đã phải nhờ người thân tháo bớt vàng ở cổ vì quá nhiều.