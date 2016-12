Các quý ông Michael Learns To Rock khiến 2.000 fan Việt vỡ òa

Tối 21.12, chương trình Sky connection diễn ra tại SVĐ Quân khu 7 đã mang đến cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời.

3 quý ông MLTR vẫn khiến khán giả phát cuồng như ngày nào

Hàng ngàn khán giả TP.HCM đã có đêm thăng hoa đầy cảm xúc khi ôn lại những bản hits nối liền hoài niệm với hiện tại của nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock (MLTR).

Sân khấu Sky Connection đưa khán giả phiêu lưu đến những không gian âm nhạc mà nơi đó, mỗi ca khúc được cất lên đều khơi lại nhiều kỷ niệm, cảm xúc và tình yêu của nhiều thế hệ khán giả.

90 phút thăng hoa trên sân khấu, MLTR đã cùng khán giả ôn lại những ca khúc đã làm nên tên tuổi như: Take me to your heart, Sleeping child, 25 minutes, That’s why you go away... Ấn tượng nhất phải kể đến chính là mỗi khi một ca khúc nào đó được cất lên, các khán giả đều hòa giọng cùng thần tượng của mình.

Hàng ngàn người hòa giọng với những ca khúc đã đi vào một phần hồi ức

Bên cạnh đó, những sáng tác mới nhất, những bản solo của Jascha Richter - giọng ca chính của nhóm hay màn guitar tuyệt đỉnh của guitarist Mikkel Lentz đều khiến khán giả phấn khích.

Với nguồn năng lượng vô tận cùng bản lĩnh 25 năm đứng trên sân khấu, 3 quý ông huyền thoại MLTR đã thực sự khiến khán giả phải vỡ oà trong cảm xúc.

Video MLTR biểu diễn "That's why you go away"

Những bản solo của Jascha Richter vẫn rất được yêu thích.

Guitarist Mikkel Lentz vẫn phong trần như ngày nào.

MLTR luôn là huyền thoại trong lòng khán giả yêu nhạc cả thế giới.