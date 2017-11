Ê-kíp nước ngoài thực hiện MV One Chance To Dance đánh giá cao về khả năng diễn xuất, tác phong làm việc của cô bé người Việt này.

Năm 2013, nhà sản xuất Naughty Boy kết hợp giọng ca Sam Smith tung bản hit La La La, làm điên đảo cộng đồng âm nhạc thế giới, hút gần 900 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc thành công nhờ giai điệu bắt tai cùng MV “độc – lạ”, mang đậm chất riêng.

Giữ vững phong độ, ngày 3/11 vừa qua, MV mang tên One Chance To Dance của Naughty Boy - Joe Jonas chính thức phát hành và nhanh chóng làm mưa gió trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Điều thú vị là các cảnh quay trong MV được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam qua các địa danh nổi tiếng. Bên cạnh đó, nữ chính trong MV là cô bé người Việt cũng nhận được sự quan tâm.

Theo tìm hiểu, cô bé tên Hà Thiên Trang (10 tuổi, Hà Nội) từng được trang web Topcools.com của Mỹ công bố nằm trong top bình chọn 10 mẫu nhí ấn tượng thế giới năm 2014.

Hình ảnh cô bé người Việt trong MV One Chance To Dance.

Vượt qua hơn 20 mẫu nhí

Liên hệ bé Hà Thiên Trang, mẹ của bé - chị Trần Phương Linh cho biết vẫn chưa hết cảm giác vui sướng vì con gái vinh dự được tham gia MV của một ngôi sao lớn quốc tế. Cô bé phải trải qua 5 ngày ghi hình vất vả tại nhiều địa điểm như Sa Pa, Yên Bái, Lào Cai và Hà Nội.

Theo chị Linh, trước khi ghi hình tại Việt Nam, ê-kíp đã liên hệ với Đại sứ quán và đi cùng đoàn người bên Bộ du lịch để thăm dò, tìm hiểu địa hình, thời tiết tại quốc gia hình chữ S.

Nói về cơ duyên con gái được tham gia MV, mẹ bé tiết lộ chỉ biết thông tin sẽ làm việc với ê-kíp nước ngoài chứ không rõ là ca sĩ nào. "Sau khi nhận được lời mời bên casting đến gặp mặt thì Trang cũng chỉ biết sắp xếp tham gia. Ngoài ra, tôi cũng muốn con học hỏi thêm kinh nghiệm khi làm việc với môi trường mới. Tất cả hình ảnh khi quay họ yêu cầu giữ bí mật cho đến khi MV được công chiếu. Trang cũng phải vượt qua hơn 20 bạn cùng trang lứa trước khi được lựa chọn" - mẹ Trang chia sẻ.

Về hành trình quay MV, mẫu nhí 10 tuổi hào hứng dành phần kể của mẹ. Thiên Trang cho biết, địa điểm đầu tiên bắt đầu công việc là Sa Pa. Cô bé phải lên đây sớm nghỉ ngơi, sáng hôm sau ghi hình. Do địa hình đồi núi hiểm trở, Trang và ê-kíp di chuyển khá khó khăn. "Em di chuyển bằng ô tô, đến những đoạn đường nhỏ thì chuyển sang xe máy, đường xe máy không đi được thì xuống đi bộ với quãng đường khá dài".

Mẫu nhí có nhiều trải nghiệm thú vị khi làm việc với ê-kíp nước ngoài chuyên nghiệp.

Trước đây, Thiên Trang cùng mẹ nhiều lần có dịp du lịch, khám phá trên Sa Pa. Vì vậy, cô bé tỏ ra quen thuộc với mọi thứ nên không cảm thấy mệt mỏi khi di chuyển.

Làm việc với ê-kíp, Thiên Trang phải thức dậy từ 3-4h sáng đi đến điểm quay. "Em và mọi người phải tranh thủ ngủ trên xe và liên tục trong 3 ngày như vậy".

Trang chia sẻ không gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ khi ê-kíp 30 người đa số là ngoại quốc bởi em luôn được một trợ lý đạo diễn người Việt đồng hành hỗ trợ. Về điều này, Thiên Trang thừa nhận nếu bản thân giỏi tiếng Anh hơn nữa thì sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. "Con tiếc lắm" - mẫu nhí nói.

Lý do Hà Thiên Trang được chọn?

MV One Chance To Dance do 2 đạo diễn Zhang & Knight thực hiện, kể về câu chuyện hai cô bé sống ở nông thôn Việt Nam say mê với điện ảnh. Phần lớn thời gian vui chơi, cả hai thường tái sinh lại những cảnh phim nổi tiếng và ăn mặc như những nhân vật trong phim. Tuy nhiên, khi đến Hà Nội, hai cô bé không cảm nhận được vở kịch vô tư đã từng trải nghiệm ở nhà...

“Từ khi gặp Trang, chúng tôi nhận ra cô ấy hoàn hảo cho vai diễn này. Cô ấy đã lớn lên với những cảm xúc đam mê nghệ thuật nên có thể dễ dàng bắt được những cảm xúc tinh tế mà chúng tôi cần kể. Bên cạnh đó, tác phong làm việc của Trang khiến chúng tôi nể phục vì sự nghiệm túc và chịu khó” - đạo diễn Knight chia sẻ.

Hà Thiên Trang được ê-kíp đánh giá cao và tác phong làm việc.

Ê-kíp thực hiện MV cũng dành nhiều lời khen có cánh cho diễn viên nhí Việt Nam. Họ nhận định, em là một nhân tố triển vọng cho nền nghệ thuật nước nhà.

Việc học vẫn là ưu tiên số 1

Tham gia hoạt nghề mẫu nhí từ năm 4 tuổi, đến nay Hà Thiên Trang đã có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính và sàn diễn thời trang. Ngoài công việc làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo, cô bé 10 tuổi còn từng xuất hiện với vai trò là diễn viên trong một số phim ngắn, MV ca nhạc của nhiều ca sĩ Việt.

Cô bé Hà Nội từng nhận được khá nhiều giải thưởng như Siêu mẫu nhí do 1 báo mạng tổ chức, giải tài năng của Ngôi sao nhí, giải nhất KBS world, giải nhì Nụ cười thiên thần... Trong đêm diễn Hanoi Fashion Week 2014 của một thương hiệu nổi tiếng về thời trang, Thiên Trang đảm nhận vị trí vedette. Trang cá nhân của Trang hiện có hơn 30.000 người theo dõi.

Tham gia làm người mẫu từ năm 4 tuổi, Thiên Trang tự tin trên sàn diễn thời trang.

Chị Phương Linh cho biết gia đình không ai hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn luôn tôn trọng niềm đam mê của con. Tuy nhiên, chị luôn cân nhắc khá kỹ trước khi nhận lời các chương trình con sẽ tham gia để tránh ảnh hưởng đến việc học.

“Hiện tại, Trang vẫn hoàn thành tốt việc học ở trường. Bước vào giai đoạn lớp 5 chương trình học cũng nhiều nên suốt 2 năm gần đây, tôi cũng ít cho con tham gia các hoạt động. Thỉnh thoảng, Trang nhận diễn mẫu và chụp ảnh vào thời gian rảnh”.

Về dự định tương lai cho con gái, chị Phương Linh cho biết, bây giờ còn quá sớm để định hướng cho Thiên Tranh bất cứ một cái gì. "Tất cả những gì bé làm bây giờ, đều chỉ là trải nghiệm. Tôi sẽ cho bé tự quyết định lựa chọn tương lai của bản thân".

Thần thái của mẫu nhí trên sàn catwalk