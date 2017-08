Diễn viên Hoàng Yến (trái) quen thuộc với màn ảnh qua các vai lẳng lơ. Cô tham gia rất nhiều phim truyền hình như Đi qua bóng tối, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc… Ngoài đời cô kết hôn lần 4 và có 3 con. Ngày 16.8 vừa qua, Hoàng Yến hạ sinh bé gái với người chồng thứ tư. Bên cạnh niềm vui đón chào thiên thần nhỏ trong gia đình, nữ diễn viên còn bất ngờ nhận một món quà từ hai cô con gái.

Hai con gái Yến My, Yến Minh hát tặng mẹ - diễn viên Hoàng Yến ca khúc Lời hát tặng mẹ số 1. Chia sẻ với chúng tôi, nữ diễn viên xúc động nói về món quà âm nhạc do chính con gái lớn Yến My sáng tác: "Hai bạn ấy âm thầm tặng mẹ món quà này đấy. Cô con gái lớn tự viết lời, làm mẹ nghe đến đâu khóc đến đấy. Hai đứa làm mẹ khóc sưng mắt".

Yến My là con gái lớn của diễn viên Hoàng Yến (42 tuổi). Cô thừa hưởng ở mẹ nét đẹp đậm chất Á Đông và làn da mịn màng.

Năm 2011, Yến My lọt Top 20 Miss Teen, được đánh giá là gương mặt xinh xắn. Sau đó, cô gái bé nhỏ phát triển sự nghiệp âm nhạc nhiều hát, thường xuyên đi hát.

Yến My sinh năm 1993, là sinh viên trường Đại học Thăng Long (Hà Nội). Yến My có năng khiếu ca hát, vũ đạo, diễn xuất, dẫn chương trình. Bên cạnh đó cô còn biết trang điểm, làm stylist.

Yến My nhận được nhiều lời khuyên từ mẹ là diễn viên. Cô từng tham gia diễn xuất trong nhiều phim như Những người độc thân vui vẻ, Những phóng viên vui nhộn, Chuyện chúng mình, Công dân tập thể…

Yến My từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol cùng năm với Yasuy. Ở vòng loại, cô từng trình diễn ca khúc Giận Anh và nhận được nhiều lời khen, tạo ấn tượng bởi giọng hát trong sáng và phong cách tự tin.

Chia sẻ về cô con gái lớn, diễn viên Hoàng Yến luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về con. Yến My cũng là cô gái rất tình cảm.