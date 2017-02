Bảo Thy đánh bại bạn gái Sơn Tùng tại The Remix

Sự kiện: The Remix 2017

Thứ Bảy, ngày 18/02/2017 09:25 AM (GMT+7)

Tối 17/2, tập 5 The Remix đã chính thức lên sóng với màn so tài của 2 ca sĩ nữ - Bảo Thy và Thiều Bảo Trâm. Với chủ đề Ký ức, cả hai đã mang đến những bản hit đình đám, “đốt nóng” cả sân khấu vừa qua.

Ở phần thi solo của từng đội, Bảo Thy mở màn với đúng hình tượng công chúa bong bóng từng “làm mưa làm gió” một thời trong showbiz Việt. Cô giữ đúng hình ảnh dễ thương, kể câu chuyện của một nàng công chúa đi tìm hoàng tử của đời mình qua 4 ca khúc Baby xin đừng quay gót, Chiếc thuyền nan, Công chúa bong bóng, Barbie girl.

Bảo Thy hoá thành nàng công chúa đi tìm hoàng tử của đời mình.

Quang Vinh góp mặt, hỗ trợ Bảo Thy trong ca khúc Công chúa bong bóng (Clip: VTV)

Nữ ca sĩ "đứng hình" khi nhận được nụ hôn bất ngờ từ Quang Vinh.

“Hoàng tử sơn ca” Quang Vinh cũng góp mặt hỗ trợ Bảo Thy trong bản hit Công chúa bong bóng. Cả hai đã khiến cả khán phòng “tan chảy” bởi chất giọng ngọt ngào và biểu diễn ăn ý trên sân khấu. Qua đến ca khúc Barbie girl, cô nàng lại tiếp tục gây bất ngờ với những màn vũ đạo sôi động, không kém phần gợi cảm.

Kết thúc màn trình diễn, nhạc sĩ Dương Khắc Linh khen tiết mục của Bảo Thy rất dễ thương. “Lúc dầu em dễ thương, vậy mà lúc sau em lại biến thành một bé quỷ. Anh cảm thấy rất thú vị”, anh hài hước nhận xét.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng thừa nhận, cô đã sởn da gà khi nghe Bảo Thy làm mới lại bài hit Công chúa bong bóng. Chính việc kết hợp các bài hit thành một câu chuyện khéo léo đã giúp tiết mục này trở nên thú vị và bám sát chủ đề chương trình.

Kết quả, team Bảo Thy nhận được 26/31 điểm từ hội đồng chuyên môn.

Về phía Thiều Bảo Trâm, ngay từ ca khúc mở màn, cô nàng đã khiến người xem đứng ngồi không yên khi hát lại bài hit của bạn trai Sơn Tùng – Em của ngày hôm qua. Với những ca khúc còn lại như I like to move it, Bay theo ngân hà, Buông tay, nữ ca sĩ tiếp tục khoe vũ đạo cực “chất”, cực sexy, thiêu đốt cả sân khấu.

Thiều Bảo Trâm hát lại hit Em của ngày hôm qua của bạn trai tin đồn Sơn Tùng (Clip: VTV)

Cô nàng liên tục thiêu rụi sân khấu bằng những màn vũ đạo sexy, gợi cảm.

"Đã mắt - đã tai" là lời khen mà giám khảo lẫn khán giả xem truyền hình dành cho 4 tiết mục của Thiều Bảo Trâm. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ, phần vũ đạo trong phần thi này quá hay. Hồ Hoài Anh cũng cho rằng, bạn gái Sơn Tùng đang hội đủ yếu tố để toả sang trong tương lai.

Dương Khắc Linh cũng cảm thấy hài lòng về tiết mục này và khen đây sẽ là bước đệm để Thiều Bảo Trâm bùng nổ trở lại trong năm 2017.

Tuy nhiên, Thiều Bảo Trâm chỉ nhận được số điểm 19/31 từ hội đồng chuyên môn. Dù lúc sau, cô vẫn được 3 giám khảo Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh dành trọn 2 điểm, nhưng với khoảng cách khá xa so với Bảo Thy (26 điểm), bạn gái Sơn Tùng đành phải dừng chân tại The Remix.