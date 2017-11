Bảo Anh: "Tôi yêu kiểu đập đầu vào tường"

Ngày 8/11, Bảo Anh ra mắt MV mới Sống xa anh chẳng dễ dàng - một bài hát Pop ballad có nội dung xoay quanh những biến cố trong tình cảm, do Mr. Siro sáng tác riêng cho giọng hát của nữ ca sĩ.

Ngay khi bài hát này ra đời, không ít ý kiến cho rằng Bảo Anh đang hát cho chuyện chia tay của chính mình. Tuy nhiên, bạn gái cũ của Hồ Quang Hiếu đã lập tức phủ nhận.

Cô nói: “Tôi hiểu mọi người sẽ bị cuốn vào những ồn ào bên lề, nhưng tôi không quan tâm những điều đó. Tôi chỉ làm việc theo lịch trình chứ không làm việc theo cảm xúc. Hơn nữa, ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng đã được tôi và nhạc sĩ Mr. Siro bàn bạc, lên ý tưởng từ hơn 1 năm chứ không phải gần đây. Nếu khán giả có suy nghĩ khác thì tôi cũng phải chấp nhận".

Bảo Anh cho biết, cô chỉ hát dựa trên lịch trình, công việc chứ không hát cho cảm xúc của chính mình.

Trước ý kiến cho rằng những bài hit bị luỵ, đau buồn của Bảo Anh trước đây như Yêu một người vô tâm, Trái tim em cũng biết đau,... và ngay cả bài hát mới – Sống xa anh chẳng dễ dàng luôn vận vào cuộc đời của chính nữ ca sĩ, cô chỉ bật cười và cho biết: “Ông trời đâu có cho ai tất cả. Cuộc sống này phải có buồn, có vui, nhưng vui hoài thì cũng không tốt. Tựa đề Sống xa anh chẳng dễ dàng nên đổi ngược lại là Sống xa Bảo Anh chẳng dễ dàng mới đúng. Trong tình yêu, tôi yêu theo kiểu đập đầu vào tường, yêu hết lòng và trọn vẹn cảm xúc. Vì vậy, tôi tin ai từng yêu mình sẽ luôn trân quý điều đó và nhớ mãi về cái tên Bảo Anh".

Chia sẻ về MV cổ trang Sống xa anh chẳng dễ dàng, Bảo Anh cho biết tổng chi phí mà cô đầu tư cho sản phẩm lần này đã bị đội lên và cao gấp 3 lần dự kiến. Dù không tiết lộ con số cụ thể, nhưng nữ ca sĩ cho biết đang nợ nần và chưa trả đủ tiền quay MV.

“Dù nợ và vẫn phải đi hát, chạy show để kiếm tiền trả cho xong, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui và hài lòng vì mình đã có một MV chất lượng, ưng ý”, Bảo Anh chia sẻ.

Nữ ca sĩ tin rằng chàng trai nào sống xa mình cũng sẽ chẳng dễ dàng.

Ngoài ra, trước một số ý kiến cho rằng ca hát ngày nay “chỉ cần cầm mic là trở thành ca sĩ”, hay “nghệ sĩ miền Nam chẳng học hành vẫn nổi tiếng”, Bảo Anh cho biết, cô không đồng tình với quan điểm này của đàn chị Thanh Lam và đồng nghiệp Chi Pu.

Giọng ca In the night thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Ai cầm mic lên cũng có thể hát, nhưng một người có được gọi là ca sĩ hay không vẫn là do khán giả quyết định. Còn chuyện không học hành vẫn nổi tiếng, đúng là học thì sẽ tốt hơn, nhưng cũng có rất nhiều ca sĩ hát hay, học hành đàng hoàng vẫn chưa thể thành công đấy thôi. Tôi nghĩ, thành công hay không, nổi tiếng hay không, không chỉ phụ thuộc vào tài năng mà còn phải thông minh, may mắn và có chiến lược cụ thể".

MV Sống xa anh chẳng dể dàng vừa ra mắt của Bảo Anh: