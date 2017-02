Adele đại thắng tại Grammy 2017

Album của năm: 25 — Adele Thu âm của năm: Hello — Adele Ca khúc của năm: Hello — Adele Nghệ sĩ mới của năm: Chance the Rapper Album nhạc Pop xuất sắc nhất: 25 - Adele Màn biểu diễn Pop solo xuất sắc nhất: Hello — Adele Màn biểu diễn Pop theo nhóm xuất sắc nhất: Stressed Out — Twenty One Pilots Ca khúc nhạc Dance xuất sắc nhất: Don't Let Me Down — The Chainsmokers Featuring Daya Album nhạc Dance/Electronic xuất sắc nhất: Skin — Flume Ca khúc nhạc Rock xuất sắc nhất: Blackstar — David Bowie, songwriter (David Bowie) Album nhạc Rock xuất sắc nhất: Tell Me I'm Pretty — Cage the Elephant Và còn nhiều các giải thưởng phụ khác nữa.