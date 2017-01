5 sự thật ít người biết về ca khúc Happy New Year

Trong thời gian vài thập kỷ trở lại đây, Happy New Year của ABBA trở thành bản nhạc được nghe nhiều nhất trong mỗi dịp năm mới tại các quốc gia. Giai điệu của ca khúc phổ biến đến mức đối với khán giả Việt, trẻ nhỏ có thể thuộc giai điệu dù không biết nội dung. Song không phải ai cũng biết về 5 điều thú vị dưới đây.

Happy New Year thực chất là một bản nhạc buồn

Được sáng tác năm 1980 trong thời điểm thế giới đương đầu với khủng hoảng kinh tế và chiến tranh triền miên, Happy New Year đến với công chúng yêu nhạc khi nằm trong album Super Trouper của ABBA.

Khung cảnh tươi vui của Happy New Year cũng không thể làm cho lời bài hát có thêm sự lạc quan, yêu đời

Nếu để ý có thể thẩy, MC ca khúc mở đầu bằng cảnh ngổn ngang đầy bóng bay, giấy trang trí và đồ ăn thức uống của một bữa tiệc vừa mới kết thúc.

Kế đó, một phụ nữ ngồi hát trên bộ ghế salon với gương mặt đượm buồn, dù tiếp sau đó là cảnh nhiều người uống rượu, nhảy múa bên nhau.

Hình ảnh tương phản trong MV Happy New Year

Trên giai điệu nhẹ nhàng, thánh thót, lời bài hát khiến nhiều người giật mình bởi nỗi buồn và sự tiếc nuối.

“No more champagne/ Here we are,me and you/ Feeling lost and feeling blue/ It’s the end of the party/ And the morning seems so grey/ So unlike yesterday…” tạm dịch là: “Không còn rượu champagne nữa/ Và pháo hoa cũng đã tắt rồi/ Ở đây chỉ con mỗi em và anh/ Với cảm giác lạc lõng và buồn bã/ Thế là tiệc đã tàn/ Bình minh sao quá ảm đạm/ Chẳng giống như ngày hôm qua..”

Ca khúc ra đời khi ABBA sắp tan rã

Thành lập từ năm 1972, ban nhạc ABBA của Thụy Điển gặt hái không ít thành công và trở thành một trong những nhóm nhạc bất hủ của làng âm nhạc thế giới với hơn 500 triệu bản thu âm đã được bán ra.

ABBA cho ra đời ca khúc Happy New Year khi nhóm sắp tan rã

Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, thì ABBA bất ngờ gặp hàng loạt những thử thách. Năm 1979, cặp đôi Bjorn Ulvaeus và Agthena Faltkog tuyên bố ly dị.

Không lâu sau đó, Benny Anderson và Anni-Frid Lyndstad cũng đường ai nấy đi. Chính trong thời điểm này, Happy New Year ra đời và chỉ 2 năm sau đó, ABBA chính thức tan rã.

Ca khúc thể hiện một năm cũ đầy biến động

Dù mỗi dịp đầu năm, Happy New Year được vang lên trong mỗi căn nhà, góc phố trên khắp thế giới song thực tế, lời của bài hát lại vang vọng những ám ảnh buồn bã sau những khủng hoảng, sự biến đổi khắp mọi nơi.

Đó là chiến tranh tại Việt Nam, Mỹ và Liên Xô chạy đua vũ trang, xung đột ở Trung Đông, diệt chủng Polpot, thế giới thiếu hụt năng lượng, nạn đói tràn lan... Chính điều đó đã trở thành nguồn cảm hứng để 2 thành viên Benny Andersonvaf Bjorn Ulvaeus đồng sức chung lòng viết nên phần lời ca khúc này.

Ca khúc không chỉ mang một cái tên

Felicidad là tên phiên bản tiếng Tây Ban Nha của ca khúc này. Bài hát từng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các ca khúc được nghe nhiều nhất tại Argentina khi đó, và Happy New Year dù mang tên là gì tại mỗi quốc gia nó đi qua, thì cũng mang tới ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Happy New Year từng có tên là Daddy Don’t Get Drunk On Chrismas Day

Một sự thật ít ai biết đến, đó là trước khi được đặt cái tên Happy New Year, bài hát này có tên thú vị là Daddy Don’t Get Drunk On Chrismas Day khi góp mặt trong album Super Trouper. Mãi đến khi ca khúc thực sự được yêu thích, ABBA mới quyết định đổi tên thành Happy New Year và được phát hành dưới dạng đĩa đơn.

Chưa phải là số 1 trên thế giới

Có một thực tế là Happy New Year hiện chỉ thực sự nổi tiếng và chiếm vị trí số 1 tại một số thị trường âm nhạc không nói tiếng Anh. Tuy nhiên, tính theo số đông các quốc gia trên thế giới, Auld Lang Syne mới là bài hát về năm mới được nghe nhiều nhất và phổ biến nhất.

Auld Lang Syne là một bài dân ca truyền thống phổ biến, bắt nguồn từ bài thơ gốc Scotland do Robert Burn sáng tác vào năm 1788. Dù sao, Happy New Year vẫn mang một sức sống mãnh liệt đối với khán giả Việt, bằng những cảm xúc chân thành, xúc đọng và giai điệu quen thuộc.

MV Happy New Year – ABBA: