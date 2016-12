5 ca khúc bất hủ chào đón năm mới được nghe nhiều nhất

Chủ Nhật, ngày 01/01/2017 06:00 AM (GMT+7)

Happy New Year – ABBA

Xứng đáng đứng vào vị trí cao nhất trong danh sách các ca khúc bất hủ được nghe nhiều nhất trong dịp năm mới là Happy New Year. Đây là một bản nhạc pop ra đời tại vùng biển Caribbean vào tháng 1/1980 và gắn liền với album “Super Trouper” của ban nhạc ABBA.

Nhóm nhạc ABBA gắn tên tuổi mình với ca khúc bất hủ Happy New Year

Khung cảnh trong MV ca khúc được dàn dựng tại chính căn hộ của đạo diễn Lasse Hallstro, trong một bữa tiệc có thật và khiến bất cứ ai xem qua MV cũng cảm thấy rõ không khí lễ hội thực sự của năm mới.

Ngôn từ của Happy New Year không quá rộn ràng, trái lại nó sâu sắc, tiếc nuối nhớ về những ngày xưa cũ. Đó là những nỗi đau, mất mát của nhân loại trong những thập kỷ đầy giông tố, thiên tai và chiến tranh. Song đó chính là khởi đầu của một năm mới với nhiều hi vọng mới.

Hình ảnh của MV quen thuộc với nhiều người

Hơn 30 năm trôi qua, các giọng ca của ABBA trong Happy New Year vẫn khiến bao người say đắm. Ca khúc luôn lọt top những ca khúc được nghe nhiều nhất dịp năm mới với giai điệu mà bất cứ ai cũng được nghe ít nhất 1 lần trong đời.

New Year’s Day – U2

New Year’s Day – Ngày đầu năm gắn liền với ban nhạc U2 đến từ Ailen. Ca khúc được phát hành năm 1983, trong album War và ngay lập tức trở thành bản hit dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc của nhiều quốc gia khi đó.

Năm 2010, tạp chí Rolling Stone xếp New Year’s Day là 1 trong 500 bài hát hay nhất của mọi thời đại.

Ban nhạc U2 huyền thoại của Ailen

Lời ca ý nghĩa, giọng hát sôi nổi của Bono, kèm với đó là những đoạn guitar đầy cảm xúc của The Edge, tất cả hòa quyện khiến người nghe luôn ấn tượng mỗi khi ca khúc vang lên đâu đó trong dịp năm mới.

Kiss Me – Sixpence None the Richer

Ca khúc là sản phẩm âm nhạc nổi tiếng của ban nhạc pop-rock người Mỹ Sixpence None the Richer, phát hành năm 1997. Nó ngay lập tức bước vào “ngôi đền huyền thoại” của các nhạc phẩm về năm mới nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Giai điệu của ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, kể về chuyện 1 cô gái sống trong tâm trạng khi yêu và hết mình vì tình yêu, với hình ảnh đôi môi quyến rũ mà không chàng trai nào cưỡng lại được.

MV của ca khúc ban đầu được làm để tưởng nhớ 1 nhà làm phim. Năm 2000, Sixpence None the Richer được đề cử giải Grammy ở hạng mục “Nhóm nhạc trình diễn Pop xuất sắc” với Kiss Me.

Same Old Lang Syne – Dan Fogelberg

Nếu như được đón năm mới bên cạnh người mình yêu, bạn hay thử một lần cùng nhau nghe Same Old Lang Syne. Đơn giản vì đó là ca khúc mừng năm mới dành riêng cho những cặp tình nhân, một bản ballad bất hủ thường xuyên được mở tại các bữa tiệc cuối năm.

Dan Fogelberg

Ca khúc được viết và hát bởi Dan Fogelberg vào năm 1980, kể về câu chuyện của chính tác giả khi gặp một người phụ nữ đáng yêu tại cửa hàng tạp hóa giáng sinh, song mãi mãi không đến được với nhau. Ngay khi ra mắt, Same Old Lang Syne lọt top 10 bảng xếp hạng Billboard. Ca khúc cũng là một bản nhạc bất hủ trong ngày giáng sinh.

1999 – Prince

Chính ca khúc này đã đưa tên tuổi của Prince – một nhạc sĩ người Mỹ lên đỉnh cao vào năm 1982. Một câu chuyện thú vị đó là vào đêm giao thừa đúng năm 1999 (tên bài hát), Prince trình diễn ca khúc tại một buổi hòa nhạc và tuyên bố gây sốc rằng mình sẽ không bao giờ hát lại ca khúc này nữa.

Tuy chỉ là một câu nói đùa song thực tế, gần 8 năm sau, khi xuất hiện tại tour diễn vòng quanh thế giới của mình, khán giả mới được thêm 1 lần nghe Prince hát ca khúc này. 1999 xếp hạng 215 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại cho tạp chí Rolling Stone bầu chọn.