4 hiện tượng gây "sóng gió" làng nhạc năm 2016

Hồ Văn Cường

Năm 2016, Hồ Văn Cường là cái tên được chú ý khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Idol Kids. Tại đêm chung kết vào tháng 7.2016, Hồ Văn Cường đã đăng quang với tỷ lệ bình chọn lên tới 59,21%.

Trong đêm thi, cậu bé nghèo Tiền Giang đã chinh phục khán giả khi thể hiện 2 ca khúc mang âm hưởng dân ca Còn thương rau đắng mọc sau hè và Bà Năm. Giọng hát ngọt ngào, tình cảm của cậu bé khiến hai giám khảo Văn Mai Hương, Tóc Tiên và nhiều khán giả có mặt tại khán phòng lặng lẽ lau nước mắt vì xúc động.

Cậu bé nghèo Hồ Văn Cường là nhân tố chú ý nhất tại Idol Kids mùa đầu tiên.

Trước đó, từ vòng Audition, Hồ Văn Cường từng làm bộ ba ban giám khảo Isaac, Tóc Tiên, Văn Mai Hương bật khóc vì giọng ca bản năng sâu lắng, giàu cảm xúc với ca khúc Lý đất giồng và Bà Năm.

Phần thi cùng câu chuyện gia cảnh của Hồ Văn Cường ngay sau khi lên sóng đã trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Phần trình diễn của Hồ Văn Cường tại Vietnam's Idol Kid.

Giám khảo Tóc Tiên đặt cho em biệt hiệu "sứ giả cảm xúc" bởi khả năng lay động khán giả qua từng câu hát. Khi nghe cậu bé Tiền Giang hát Còn thương rau đắng mọc sau hè ở vòng liveshow, Isaac bày tỏ sự đồng cảm với bài hát và cho biết, phần trình bày của Hồ Văn Cường khiến anh nhớ lại những năm tháng rời Cần Thơ lên TP HCM lập nghiệp.

Sau cuộc thi, Hồ Văn Cường được đưa đi diễn như "siêu sao".

Trong suốt cuộc thi Vietnam’s Idol Kids, Hồ Văn Cường chỉ thể hiện các nhạc phẩm dân ca như Áo mới Cà Mau, Sa mưa giông,… Tuy mắc một số lỗi kỹ thuật nhưng Hồ Văn Cường vẫn nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng và dẫn đầu bình chọn trong các liveshow.

Cậu bé nghèo được mẹ nuôi Phi Nhung nuôi dậy và định hướng tương lai.

Hồ Văn Cường xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Gò Công, Tiền Giang. Bố em làm thợ hồ còn mẹ đi nhổ rau cải thuê. Vì hoàn cảnh đó, cậu bé phải hát đám cưới để có tiền đi học.

Trả lời phỏng vấn sau khi giành giải quán quân Vietnam’s Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường cho biết, em không có ý định đi hát kiếm tiền sớm vì muốn chuyên tâm vào việc học văn hóa. Cậu bé được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và hỗ trợ về cuộc sống cũng như định hướng tương lai.

Lê Thiện Hiếu

Không thể bỏ qua Lê Thiện Hiếu trong danh sách những hiện tượng gây bão làng nhạc năm 2016. Xuất hiện cuối năm 2016 trong chương trình Sing My Song, Lê Thiện Hiếu trình diễn ca khúc Ông bà anh và trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội.

Lê Thiện Hiếu gây sốt cuối năm 2016 với "Ông bà anh".

Với giai điệu vui tươi, phần lời ngộ nghĩnh nói về chuyện tình ông bà mình thời chưa có Facebook, cùng giọng hát ngọt ngào của mình, Thiện Hiếu đã xuất sắc chinh phục được 3 vị Huấn luyện viên khó tính là Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Lê Minh Sơn.

Nhưng điều khiến mọi người ngỡ ngàng nhất đó là Thiện Hiếu trước đây từng là... một cô gái. Với giọng hát trầm ấm cùng ngoại hình bảnh bao, điển trai khi lên sóng, ai ai cũng bất ngờ trước thông tin này.

Thiện Hiếu gây chú ý khi là thí sinh chuyển giới.

Thiện Hiếu sinh ngày 23.4.1995, năm nay vừa tròn 21 tuổi và đến từ Thái Nguyên. Hiện anh chàng đang là ca sĩ tự do. Để có diện mạo của một chàng trai như hiện tại, Thiện Hiếu phải trải qua quá trình chuyển đổi từ nữ thành nam gần 1 năm.

Không những cực bảnh bao trên sân khấu mà ngoài đời, Hiếu cũng là một chàng trai rất dễ thương và đáng yêu. Sau khi xuất hiện tại Sing My Song, Thiện Hiếu trở thành một gương mặt được săn lùng, xuất hiện tại nhiều chương trình lớn trong dịp cuối năm 2016, đầu 2017.

Lê Thiện Hiếu trình diễn "Ông bà anh".

Thiện Hiếu cũng trở thành cái đắt show từ Bắc vào Nam. Trong khi đó, Ông bà anh trở thành bản hit được hàng nghìn người cover.

Noo Phước Thịnh

2016 là một năm cực kì thành công của Noo Phước Thịnh. Tên tuổi của nam ca sĩ từ chỗ chỉ là một giọng ca trẻ triển vọng đã gặt hái được thành công với nhiều sản phẩm tốt và những giải thưởng ở các cuộc chọn lớn.

Về mặt âm nhạc, Noo Phước Thịnh phát hành nhiều ca khúc, MV và đều thu về nhiều lượt nghe, lượt xem. Những bản hit của anh chàng trong năm 2016 phải kể đến Cause I love you, I don’t believe in you, Như phút ban đầu,…

2016 là một năm gây bão của Noo Phước Thịnh.

Nếu như trước đây, Noo Phước Thịnh chỉ tập trung xây dựng sự nghiệp, nói không với scandal, thì năm 2016 này, anh đã xông pha trên 2 show truyền hình thực tế và đều gặt hái nhiều thành công. Sau khi giành ngôi vị Quán quân The Remix mùa 2, nam ca sĩ tiếp tục thu về một lượng fan không nhỏ với hình ảnh hoạt bát, lém lỉnh và hết sức gần gũi trên chiếc ghế nóng Giọng hát Việt nhí 2016.

Bên cạnh đó, liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của anh chàng cũng đã thu hút 35.000 khán giả. Một bữa tiệc âm nhạc thực sự được Noo và ê-kip dày công chuẩn bị, đem đến cảm giác mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Anh nhận được hai giải thưởng tại Hàn Quốc, ngồi ghế nóng nhiều chương trình.

Bên cạnh đó, Noo Phước Thịnh còn có nhiều dấu ấn quốc tế trong năm 2016. Anh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại Asia Song Festival sau 7 năm. Tiết mục của anh được truyền thông Hàn bình chọn là top 5 phần trình diễn xuất sắc nhất đêm.

Đầu tháng 12, Noo Phước Thịnh một lần nữa ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường châu lục. Anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam tiếp theo được vinh danh tại MAMA. Bên cạnh đó, 6 giây 'thần thánh' trên thảm đỏ khiến nhiều fan quốc tế phải phát cuồng.

Phần biểu diễn của Noo Phước Thịnh tại Asia Song Festival.

Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng MTP luôn là cái tên nóng hổi. Năm 2016, Sơn Tùng giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới Chúng ta không thuộc về nhau - lập tức nhận được những phản ứng dữ dội khi cho rằng đây tiếp tục là một ca khúc đạo nhạc. Luồng tranh cãi nổ ra gay gắt trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội và trở thành đề tài nóng hổi trên truyền thông suốt một thời gian dài.

Sơn Tùng gây bão giữa năm 2016 với "Chúng ta không thuộc về nhau".

Cuối năm 2016, Sơn Tùng chính thức chia tay Công ty quản lý của ông bầu Quang Huy và tuyên bố sẽ tự mình đi trên con đường do chính anh vạch định. Sự ra đi này lại trở thành chủ đề bàn tán, mổ xẻ trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Cuối năm, Sơn Tùng tuyên bố tách khỏi "ông bầu" Quang Huy.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, Sơn Tùng vẫn tiếp tục nhận được nhiều chỉ trích khác nhau về phong cách trình diễn, ăn mặc,…

Tuy vậy, không thể phủ nhận anh hiện đang là ca sĩ số 1, đứng đầu về số lượng fan, show diễn cũng như sức lan tỏa của của các bản hit.