10 ca khúc bất hủ phải nghe mùa Giáng sinh

Jingle Bells

Jingle Bells là khúc được xếp vào hàng bất hủ trong mỗi mùa Giáng sinh. Lần đầu tiên phát hành dưới cái tên One Horse Open Sleigh vào năm 1857, hơn 1 thế kỷ ra đời, đây vẫn là nhạc phẩm quen thuộc.

Đã có rất nhiều bản cover theo các phong cách khác nhau như Jazz, Rock,…song phiên bản gốc của Jingle Bells vẫn là sự lựa chọn của nhiều người. Giai điệu vui tươi hòa cùng tiếng chuông ngân vang, và hình ảnh ông già Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc bay giữa bầu trời đầy tuyết khiến bất cứ ai cũng phải háo hức mỗi dịp cuối năm.

Feliz Navidad

Ca khúc tiếng Tây Ban Nha gây ấn tượng với đoạn điệp khúc mang ý nghĩa “Chúc giáng sinh vui vẻ, một năm mới hạnh phúc và an lành”. Thông điệp giản dị, ngọt nào và giai điệu nhạc nhộn nhịp biến Feliz Navidad phiên bản gốc và bản tiếng Anh không thể bỏ qua mỗi dịp giáng sinh. Boney M là ban nhạc da màu thành danh sau khi trình diễn ca khúc này.

Santa Claus is coming to town

Ca khúc gắn liền với giọng ca của Eddie Cantor lần đầu đến với khán giả thông qua sóng radio vào khoảng những năm 1930. Santa Claus is coming to town ngay lập tức gây sốt tại đất Mỹ với ca từ tuyệt vời: “Tốt nhất em nên cẩn thân, tốt nhất em đừng có khóc và đừng bĩu môi. Tôi nói cho em biết tại sao nhé, vì Santa Claus đang đến thành phố rồi”.

Truyền thuyết kể rằng, Santa Claus hay ông già Noel là người mang quà đến cho trẻ em bằng đường ống khói vào mỗi đêm giáng sinh. Những em bé ngoan sẽ được quà, còn không thì chỉ nhận được than đá. Hình ảnh Santa Claus sắp sửa đến thành phố khiến bất kì đứa trẻ và cả những người trưởng thành đều cảm thấy vui vẻ, háo hức.

O Holy Night

“Đêm Thánh vô cùng” – O Holy Night từng được những nữ danh ca như Mariah Carey hay Celine Dion thể hiện. Đó là bởi đây không phải một bản nhạc dễ hát và đòi hỏi người thể hiện phải vượt qua những yêu cầu khắt khe về âm vực.

Chính Celine Dion cũng “hưởng lợi” từ ca khúc O Holy Night, khi thể hiện hoàn hảo ca khúc trong album These Are Special Times (1998) và mang tới dấu ấn sâu đậm cho diva người Canada.

In the Bleak Midwinter

Ca khúc là một bản Thánh ca được hát nhiều nhất tại nhà thờ trong dịp giáng sinh. In the Beak Midwinter chinh phục mọi đôi tai dù khó tính tới đâu bằng giai điệu ngọt ngào xen chút huyền bí.

Bài hát được phổ theo lời thơ được biết vào năm 1872 của nhà văn người Anh Christina Rossetti. Năm 2008, In the Bleak Midwinter được bầu chọn là Ca khúc hay nhất thế giới dành cho dàn đồng ca.

We wish you a Merry Christmas

Ca khúc là một bài hát thông dụng thường được phát trên thế giới vào dịp giáng sinh, có nguồn gốc từ miền Tây nước Anh từ khoảng thế kỷ thứ 16. We wish you a Merry Christmas được ưa chuộng khắp nơi với ca từ đẹp đẽ: “Chúng tôi chúc ông/bà/bạn một lễ giáng sinh vui vẻ”.

Silent Night

Silent Night có gốc gác tại Đức và ra đời vào năm 1816. Ca khúc này về sau được dịch sang tiếng Anh và từng được hát tại 2 bờ chiến tuyến trong đêm Noel vào thời Thế chiến thứ nhất. Đó cũng là bài hát giáng sinh mà cả quân đội Anh và Đức khi đó đều biết và thưởng thức giữa bom đạn ác liệt.

Silent Night do danh ca Mariah Carey hay ca sĩ opera nhí Jackie Evancho thể hiện được xem là tuyệt vời hơn cả.

Rudoph, The Red-nosed Reindeer

Hình tượng cỗ xe tuần lộc của ông già Noel luôn được biết tới với 9 chú tuần lộc, dẫn đầu 8 con còn lại là chú tuần lộc có mũi phát sáng Rudoph nổi tiếng. Truyền thuyết cho rằng, Rudoph là con tuần lộc cuối cùng, được Santa Claus tìm thấy và chọn là chỉ huy của cỗ xe vì Rudoph có chiếc mũi đỏ phát sáng, có thể chỉ dẫn đường đi.

Rudoph, The Red-nosed Reindeer được Gene Autry phổ nhạc và ngay lập tức trở thành một trong những ca khcus hay nhất năm 1949.

All I Want for Christmas is You

Bản tình ca ngọt ngào này chính là ca khúc dành riêng cho các cặp tình nhân, những người dành đêm giáng sinh trong vòng tay nhau. Ca khúc từng được Mariah Carey thể hiện vào mùa Noel 1994 đã bán được hơn 4 triệu bản trên thế giới và được mọi người mến mộ đặc biệt.

Ca từ của All I Want for Christmas is You cũng thật đẹp: “Dưới bóng cây thông Noel, em chỉ mong anh là của em. Hơn cả mọi điều anh có thể biết, hãy biến giấc mơ của em trở thành sự thực. Mọi điều em mong cho giáng sinh này chỉ là anh thôi”.