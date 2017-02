Zidane mơ mùa vĩ đại thứ 2: Nhờ đội siêu dự bị Real

HLV người Pháp quả thật đã làm được điều mà ít người làm được cho CLB, giúp Real vượt qua rất nhiều những kỷ lục, đem may mắn và danh hiệu đến cho đội bóng và còn biết cách dung hòa rất nhiều cá tính ngôi sao trong đội.

Video Real 2-0 Espanyol:

Zidane có một đội quân siêu dự bị

Thống kê về băng ghế dự bị của Real có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Các ngôi sao trên băng ghế dự bị đã đóng góp đến 41 bàn thắng và 37 kiến tạo kể từ đầu mùa. Con số này tương đương với đến 40% số bàn thắng và kiến tạo trong giai đoạn này của CLB.

Zidane rất giỏi xoay vòng đội hình và đã dùng gần hết các cầu thủ chỉ sau 2 trận gần nhất

Thống kê trên cho thấy Zidane thực sự tài tình trong việc dụng binh và “quản trò”. Trước Zidane, Rafael Benitez bị “trảm” chính bởi không thể áp đặt được tiếng nói của mình lên tập thể đầy rẫy những ngôi sao mà không phải lúc nào cũng được đối xử công bằng và trọng dụng trong đội hình chỉ có 11 người xuất phát mỗi trận.

Ronaldo chính là một trong những vấn đề lớn nhất của Benitez, đã có những lúc HLV gốc Madrid này định soán đi vị thế số 1 trên sân cỏ của Ronaldo và nhường nó cho Bale. Đó là lí do chính cho chuỗi thành tích tệ hại nửa đầu mùa giải 2015/16 của Real.

Ngược lại, ở triều đại của mình, Zidane đã cho thấy một hình ảnh trái ngược. "Zizou có một thứ quyền năng mà có thể làm bạn lóa mắt. Ông ấy đã đưa CLB đi đúng hướng, đồng thời giúp tạo ra sự hòa thuận giữa các thành viên trong đội. Bên cạnh đó, ông ấy cũng thiện cảm hơn nhiều so với Benitez” - đội trưởng Sergio Ramos cho biết.

Với uy tín của mình, Zidane khiến các cầu thủ nể phục và điều đó giúp ông rất nhiều trong việc khích lệ tinh thần thi đấu của toàn đội. Ronaldo từ ngôi sao số 1 luôn được cả đội phục vụ và chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ghi bàn trước đây dần thay đổi và biết cách chơi vì đồng đội hơn. Minh chứng là việc anh vừa phá kỷ lục kiến tạo ở Champions League của Ryan Giggs và cũng là kỷ lục kiến tạo cá nhân ở C1 dù Real mới đang ở vòng 1/8.

Những ngôi sao không được ông sử dụng nhiều như Morata, Isco hay James Rodriguez đều từng nhiều lần lên tiếng về việc tìm bến đỗ mới để có được cơ đội đá chính, thế nhưng cuối cùng chính Zidane đã thuyết phục họ ở lại và kết quả được nhìn nhận rất rõ ràng từ chính những đóng góp cụ thể về số bàn thắng cho toàn đội nêu trên.

Morata (11 bàn), Asensio (7 bàn), Isco (5 bàn, 6 kiến tạo), Lucas (9 bàn) hay James (10 kiến tạo, nhiều thứ 2 của đội) đều đóng góp trên mọi đấu trường mùa này. Các cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị của Zidane đang làm được tốt chẳng kém gì không ít ngôi sao đá chính ở các đội bóng khác.

Mục tiêu vĩ đại của mùa giải

Nhờ có Zidane, Real đã bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa giải 2015-2016 để giành chức vô địch Champions League. Từ thành công này, Real tiếp tục thăng hoa để đăng quang tại Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Với 3 chiếc cúp giành được chỉ sau 1 năm, vị thế của Zidane được củng cố vững chắc tại Real Madrid.

Đội hình mạnh nhất của họ gần như đã tề tựu đông đủ ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải

Zidane rất giỏi xoay vòng đội hình, khiến bất cứ cầu thủ nào cũng phải tôn trọng. Đặc biệt hơn, các cầu thủ Real Madrid nghe lời Zidane không phải vì họ sợ ông mà vì họ thực sự quý mến và vị nể ông. Zidane không bao giờ chỉ trích học trò trước báo giới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các cầu thủ có thể để cái tôi của họ lớn hơn quyền uy của huấn luyện viên hoặc đứng cao hơn lợi ích của tập thể.

“Zidane đã giành 3 danh hiệu chỉ trong năm đầu tiên. Giá trị mà anh ấy để lại thật lớn lao. Một người hoàn hảo. Tôi biết có một số người cho rằng Zidane ăn may vì sở hữu đội hình chất lượng. Nhưng họ hãy nghĩ lại. Anh ấy đã cho thấy tầm ảnh hưởng với đội bóng lớn ra sao cả về dấu ấn chiến thuật lẫn cái cách đứng bên các cầu thủ" - HLV Vicente Del Bosque đã nhận xét về Zidane.

“Zidane là một HLV có thực tài, nhưng ông ấy cũng rất may mắn”, HLV Sarri của Napoli nói về người đồng nghiệp sau khi trận làm khách ở Bernabeu khép lại. HLV người Pháp quả thực may mắn khi khởi đầu của ông ở Real hội tụ đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Tuy nhiên, cơ hội luôn tồn tại và chỉ những người chuẩn bị tốt nhất mới có thể tận dụng những cơ hội đó và biến nó thành may mắn và thành công.

Hiểu biết về văn hóa bóng đá ở Real, bản lĩnh, uy tín của kẻ lãnh đạo, và tư duy bóng đá nhạy bén và thức thời chính là bí quyết, là sự chuẩn bị tuyệt vời của Zidane để đón nhận thiên thời – địa lợi – nhân hòa nói trên.

Và trước mắt ông, một lần nữa, sẽ là bước ngoặt tiếp theo của lịch sử. Bảo vệ thành công chức vô địch Champions League cùng Real, và hoàn tất cú đúp khi vượt qua Barca ở La Liga sẽ là thành tựu thực sự vĩ đại, chưa từng có và vô cùng ngọt ngào cho kỷ nguyên Zidane ở CLB.