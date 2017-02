Xuân Trường đón thử thách cực lớn ở Hàn Quốc

Lịch thi đấu giao hữu dự kiến của Gangwon FC tại Busan: 11/2 : Gangwon vs Busan IPark (Hàn Quốc) 13/2 : Gangwon vs Gimhae FC (Hàn Quốc) 16/2 : Gangwon vs Changchun Yatai FC (Trung Quốc) 18/2 : Gangwon vs Yanbian Funde FC (Trung Quốc) 20/2 : Gangwon vs Changchun Yatai FC (Trung Quốc) 22/2 : Gangwon vs Seoul E-Land FC/Gyeongnam FC (Hàn Quốc)