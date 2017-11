Vua dội bom châu Âu: Cặp SAO 1.800 tỷ VNĐ mơ lật đổ Messi - Ronaldo (P1)

Và những ứng viên tiềm năng khác Falcao đang có phong độ ghi bàn rất cao với 13 bàn sau 9 trận ở Ligue 1, và 3 trận gần nhất của Monaco đều có mỗi trận 1 bàn từ Falcao. Tuy nhiên sự hỗ trợ cho tiền đạo người Colombia đã giảm sút so với mùa giải trước do đội hình vô địch Ligue 1 đã mất nhiều cầu thủ giỏi như Bernardo Silva hay Kylian Mbappe. Nabil Fekir cùng với Mariano Diaz ở Lyon đang chơi bùng nổ, cặp tiền đạo trẻ tuổi này đã có 20 bàn cùng nhau ở Ligue 1. Lối chơi của Lyon lúc này đang rất phóng khoáng và giúp Fekir ghi tới 11 bàn trong vai trò mũi nhọn tấn công, nhưng Lyon tấn công chủ yếu nhờ bộ đôi này cầm bóng đột phá hơn là một hình thái chiến thuật rõ ràng. Mauro Icardi của Inter đã có 11 bàn, nhưng Inter rất đề cao khâu phòng ngự hơn tấn công khi chính Icardi cũng phải tham gia phòng thủ. Paulo Dybala và Robert Lewandowski đều đá cho hai CLB lớn đang là nhà đương kim vô địch quốc gia, do vậy không thể gạch họ khỏi cuộc đua Giày vàng châu Âu. Pierre Aubameyang của Dortmund là một đối thủ ngang tầm Lewandowski, trong khi Napoli đang bay cao ở Serie A mà phong độ của Dries Mertens là điểm sáng nổi bật nhất.