Đan Mạch – CH Ireland: “Người nhện” trổ tài, kịch hay gợi mở

Chủ Nhật, ngày 12/11/2017 05:21 AM (GMT+7)

Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…

Tiếp đón CH Ireland trên sân nhà Telia Parken ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch quyết tâm giành chiến thắng để tạo lợi thế ở lượt đi vòng play-off tranh vé vớt dự World Cup 2018.

Eriksen (trái) và các đồng đội gặp khó ngay trên sân nhà ở Copenhagen trước CH Ireland

“Những chú lính chì dũng cảm” với những ngôi sao đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh như thủ thành Kasper Schmeichel hay tiền vệ Christian Eriksen có thế trận khá chủ động. Cựu vương Euro 1992 Đan Mạch đã tấn công khá mạnh mẽ trong hiệp 1 nhưng tiếc là những cơ hội cứ lần lượt trôi qua sau các cú dứt điểm của Larsen, Eriksen hay Pione Sisto.

Sang hiệp 2, CH Ireland của HLV Martin O’Neill mạnh dạn tấn công hơn và những cơ hội cũng đã đến với Shane Long hay Robbie Brady nhưng vẫn không có bàn thắng được ghi. Đội khách may mắn cuối trận ngay trước khi hết giờ khi thủ thành Darren Randolph sắm vai "Người nhện" với pha cản phá xuất thần cú đánh đầu của Yussuf Poulsen sau một quả đá phạt góc để giữ sạch lưới cho CH Ireland.

Với kết quả hòa 0-0 ở Copenhagen, hai đội sẽ phải quyết đấu trận lượt về tại Dublin lúc 2h45 ngày 15/11 (giờ Việt Nam) để xác định đội sẽ có mặt ở Nga dự VCK World Cup 2018 hè năm sau.

Chung cuộc: Đan Mạch 0-0 CH Ireland

Đội hình xuất phát:

Đan Mạch: 1 K. Schmeichel 4 S. Kjær 12 A. Bjelland 17 J. Larsen 5 P. Ankersen 7 W. Kvist 8 T. Delaney 10 C. Eriksen 9 N. Jørgensen 21 A. Cornelius 23 P. Sisto

CH Ireland: 23 D. Randolph 17 S. Ward 3 C. Clark 20 S. Duffy 2 C. Christie 22 H. Arter 11 J. McClean 10 R. Brady 13 J. Hendrick 12 C. O'Dowda 8 D. Murphy

Thông số trận đấu: