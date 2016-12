U21 HAGL - U21 Gangwon: Song tấu Công Phượng - Văn Toàn

Bản quyền video thuộc VTV

Dù chỉ cần một kết quả hòa, U21 HAGL vẫn sẽ giành quyền đi tiếp tuy nhiên, HLV Graechen và các học trò còn muốn nhiều hơn thế.

Văn Toàn và Công Phượng ghi dấu ấn

Ngay khi tiếng còi trọng tài được cất lên, các cầu thủ "phố núi" đã liên tục dồn ép đối thủ. Sau một loạt những cơ hội bị bỏ lỡ, Văn Toàn đã khai thông thế bế tắc của trận đấu nhờ tận dụng thành công sai lầm của thủ môn Kim Juheon trong một tình huống phát bóng lên.

5 phút sau, tiếp tục là Văn Toàn lập công để gia tăng cách biệt cho U21 HAGL với một pha đi bóng và dứt điểm chéo góc cực kì đẳng cấp.

Với lợi thế 2 bàn dẫn trước, các học trò của HLV Graechen chơi có phần hơi chủ quan. Suýt chút nữa đội bóng đến từ Hàn Quốc đã tìm được bàn rút ngắn tỷ số nếu như may mắn không đứng về phía thủ môn Văn Trường ở trận này.

Sang hiệp thi đấu thứ hai, U21 HAGL tiếp tục là đội chiếm lĩnh thế trận với hàng loạt cơ hội đã được tạo ra. Tuy nhiên, trong lúc mải mê tấn công và không tìm được bàn thắng thứ 3, đội bóng áo trắng đã phải trả giá sau cú sút xa đẹp mắt của Lee He Min bên phía Gangwon.

Bị dội một gáo nước lạnh, U21 HAGL như bừng tỉnh và Công Phương đã lên tiếng đúng thời điểm để kết liễu hy vọng của đội bóng Hàn Quốc với một pha đột phá và dứt điểm sở trường.

Với thắng lợi này, nhà ĐKVĐ đã xuất sắc ghi danh vào bán kết, đối thủ kế tiếp của họ sẽ là CLB Yokohama đến từ Nhật Bản.

Tỷ số chung cuộc: U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn:

U21 HAGL: Văn Toàn 12' 17', Công Phượng 83'

U21 Gangwon: Lee He Min 75'

Đội hình xuất phát:

U21 HAGL: Lê Văn Trường, Đăng Tuấn, Văn Sơn, Đông Triều, Hồng Duy, A Hoàng,Thanh Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng

U21 Gangwon: Kim Juheon, An Sung Min, Park Jun Ha, Kim Taeh Hyeon, Lee He Min, Kim Soo Huyn, Cho Hyeong Jun, Choi Huyung Joon, Sin You Kim, Noh Min Woo, Oh Jaeseok