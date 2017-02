Trước vòng 5 FA Cup: MU thảnh thơi, Chelsea gặp "hiện tượng"

Lịch thi đấu vòng 5 FA Cup 19:30 18/2 Burnley vs Lincoln City 22:00 18/2 Fulham vs Tottenham 22:00 18/2 Huddersfield vs Manchester City 22:00 18/2 Millwall vs Leicester City 22:00 18/2 Middlesbrough vs Oxford United 0:30 19/2 Wolves vs Chelsea 23:15 19/2 Blackburn Rovers vs Manchester United 2:55 21/2 Sutton United vs Arsenal