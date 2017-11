Trước lượt 5 vòng bảng cúp C1: MU tự quyết, Real chờ Tottenham tặng vé

Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…

Video MU đại thắng Newcastle tại giải Ngoại hạng Anh trước khi đấu Basel ở Champions League:

Đại chiến ở Turin: Juventus khó rửa hận Barcelona

Trận cầu tâm điểm nhất ở lượt trận thứ 5 tại Champions League giữa tuần này sẽ là cuộc đọ sức rạng sáng 23/11 (2h45, giờ Việt Nam) tại Turin khi chủ nhà Juventus – đương kim á quân Champions League tiếp đón cựu vương Barcelona ở bảng D.

Messi liệu sẽ lại giúp Barca gieo sầu cho Juve?

Trong trận lượt đi hôm 13/9, ngay ở lượt trận mở màn giải đấu danh giá nhất lục địa già, Juve từng thua thảm 0-3 trước Barca ở Nou Camp trong một trận đấu mà Messi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp. Lần tái đấu tới, “Bà đầm già thành Turin” quyết rửa hận nhưng không hề dễ dàng khi đối thủ của họ vẫn đang bất bại trên tất cả mặt trận mùa này.

Barca có điểm tựa tinh thần lớn nữa khi cuối tuần qua, Luis Suarez đã tìm lại bản năng sát thủ với 2 bàn thắng giúp họ thắng đậm trên sân của Leganes 3-0 để nới rộng cách biệt với cả Real và Atletico Madrid lên đến 10 điểm ở top đầu La Liga. Trong khi ấy, Juve mắc nhiều sai lầm phòng ngự khiến họ vừa thua 2-3 trên sân của Sampdoria hôm qua tại vòng 13 Serie A khiến họ bị đội dẫn đầu Napoli nới rộng cách biệt lên 4 điểm và còn mất luôn ngôi nhì bảng vào tay Inter Milan.

Juve muốn thắng để cân bằng điểm số (10 điểm) và cạnh tranh suất nhất bảng với Barca ở lượt cuối bảng D Champions League năm nay nhưng có lẽ thầy trò Massimiliano Allegri cũng có thể không dễ dàng để kiếm 1 trận hòa nhằm sớm vào vòng knock-out trước 1 lượt trận cuối.

Juve và Barca cũng sẽ chắc chắn sớm đi tiếp nếu ở lượt trận áp chót vòng bảng này, Sporting Lisbon thua trên sân nhà trước Olympiakos.

MU chờ giật vé đi tiếp ở Thụy Sĩ

Niềm tin đã trở lại với MU khi họ vừa lội ngược dòng ấn tượng thắng Newcastle 4-1 tại vòng 12 giải Ngoại hạng Anh trong ngày Paul Pogba và cả Zlatan Ibrahimovic trở lại khá ấn tượng sau chấn thương dài hạn.

Tại bảng A Champions League, “Quỷ đỏ” hiện đang dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng, hơn 2 đối thủ bám đuổi là Basel và CSKA Moscow tận 6 điểm.

MU từng thắng Basel 3-0 ở lượt đi

Điều ấy có nghĩa là nếu MU có được ít nhất 1 điểm khi làm khách trên sân St.Jacob-Park ở Basel (Thụy Sĩ) rạng sáng 23/11 tới (giờ Việt Nam), đội bóng của HLV Jose Mourinho sẽ vào vòng 1/8 sớm 1 lượt trận và thậm chí chắc suất nhất bảng để tránh gặp không ít đối thủ mạnh khi bốc thăm lượt knock-out đầu tiên.

Thậm chí, nếu lỡ thua đội bóng xứ sở đồng hồ, MU vẫn có thể đi tiếp ngay lượt đấu sắp tới nếu trên đất Nga, chủ nhà CSKA Moscow không thắng được Benfica.

Real Madrid và âm mưu “mượn dao giết người”

ĐKVĐ Champions League – Real Madrid đang có phong độ khá tệ trong thời gian qua. “Kền kền trắng” vừa bị Atletico Madrid cầm chân 0-0 trong trận derby vòng 12 La Liga khiến họ bị đại kình địch Barcelona bỏ xa đến 10 điểm trong cuộc đua vô địch giải quốc nội.

Real Madrid và Ronaldo đang có phong độ không tốt

Kết quả tồi tệ ở Wanda Metropolitano cũng đánh đấu việc thầy trò Zidane đã trải qua trận thứ 3 không thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (2 thua, 1 hòa, 2 thắng).

Ở lượt đấu trước tại bảng H Champions League, Real thậm chí còn thảm bại 1-3 trên sân Wembley của Tottenham và nhìn “Gà trống” sớm có vé vào vòng 1/8.

Dù vậy, cơ hội để “Kền kền trắng” điền tên mình vào vòng sau theo bước đối thủ ở vòng này vẫn rất rộng mở. Nếu thắng APOEL Nicosia tại đảo Síp, Real đương nhiên đi tiếp. Thậm chí, đội bóng Hoàng gia có thể “mượn đao giết người” khi nếu ở cặp đấu cùng giờ, trên đất Đức, Dortmund hòa hoặc thua Tottenham, chiếc vé vào vòng 1/8 nghiễm nhiên sẽ về tay Real bất chấp kết quả của họ ra sao ở lượt đấu cuối.

Atletico, Dortmund dưới “lưỡi hái tử thần”

Cựu á quân Atletico Madrid đang thật sự lâm nguy ở bảng C khi mới có 3 điểm sau 4 lượt trận tại bảng C, kém AS Roma và Chelsea lần lượt 5 và 4 điểm. Nếu tiếp tục không thắng trên sân nhà Wanda Metropolitano tiếp đội đầu bảng Roma sắp tới, trong khi Chelsea có ít nhất 1 điểm trên sân của Qarabag, đội bóng của Diego Simeone sẽ bị loại.

Khó khăn không kém Atletico ở bảng C là cựu vương Dortmund ở bảng H. Đội bóng nước Đức phải gặp một Tottenham đang chơi cựu hay mùa này tại Champions League và ngay cả khi thắng “Gà trống” tại Signal Iduna Park, Dortmund vẫn có thể không vượt qua vòng bảng nếu Real Madrid có điểm trước APOEL.

Liverpool ở bảng E sẽ tự đẩy mình vào thế khó nếu họ thua trên sân của Sevilla, trong khi Spartak Moscow thắng Maribor. Hiện vẫn chưa có đội nào ở bảng này chắc suất đi tiếp.

Lịch thi đấu lượt đấu thứ 5 vòng bảng cúp C1 - Champions League 2017/18: