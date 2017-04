Trước derby Manchester, Aguero “bóng gió” chọc tức MU

Trọng tài bắt chính derby Mancherter: Người MU mừng thầm? LĐBĐ Anh (FA) vừa chỉ định trọng tài Martin Atkinson sẽ là người điều hành chính trong trận “nội chiến” giữa Man City và MU rạng sáng thứ Sáu (2h00, 28/4 – giờ Việt Nam). Trọng tài cấp FIFA Martin Atkinson Trong quá khứ, trọng tài Atkinson thường mang đến may mắn cho MU với những thắng lợi vô cùng kịch tính trong các trận derby Manchester từng cầm còi. Ông trọng tài sinh năm 1971 ở Bradford này đã được giao nhiệm vụ cầm còi ở cả 2 trận derby Manchester mùa 2009/10. Khi ấy, MU đều là đội thắng cuộc nhờ những pha lập công ở phút bù giờ. Đầu tiên, Michael Owen ghi bàn giúp "Quỷ đỏ" hạ Man City 4-3 tại Old Trafford. Trong màn tái đấu, Paul Scholes tung đòn kết liễu The Citizens bằng 1 pha đánh đầu hiểm hóc. Ngoài ra, ông Atkinson còn bắt chính ở chiến thắng 3-2 của MU trước Man City tại Etihad năm 2012. Robin van Persie chính là người gieo sầu cho Man Xanh với cú sút phạt đẳng cấp trong những phút cuối.